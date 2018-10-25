Hangi gıdalar güvenli?

Gül KABA/ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi, Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan onaylı ve kayıtlı gıdaların güvenli olduğunu söyleyerek, \"Sokakta, açıkta satılan üretimi ve kaynağı belli olmayan gıdalardan uzak durmak gerekiyor\" dedi.

En iyi deneticinin tüketici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Artık, güvenli gıda tüketimine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Donmuş gıdaların güvenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Artık, \"Taze gıdaya en yakın gıda donmuş gıdadır. Satın alınırken derin dondurucudan çıkarılıp hemen beklemeksizin eve getirilmeli ve yine buzdolabının derin dondurucusunda muhafaza edilmelidir\" ifadelerini kullandı.

\"YILDA 750 BİN GIDA DENETİMİ YAPILIYOR\"

Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın kontrolü altında gıda üretimi yapan gıda işletmelerinin belli aralıklarla bazen de habersiz denetim altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Artık, \"Bakanlık yılda 750 bin denetim gerçekleştiriyor. Burada tüketiciler açısından problem kayıt dışı işletmelerden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu işletmeler kayıt ve onay olmadığı için üretim koşul ve kurallarına ve hijyene uymadıklarından kalite dışı üretim yapabilmektedirler. Üretim izni olan firmalar sürekli denetim ve iç denetim (kendi kontrolleri) altında oldukları için tüketici sağlığına uygun olmayan gıda üretimi yapamazlar. Bu nedenle tüketiciler üretim için kayıt ve onay almamış üreticilerin ürünlerini satın almamalıdır. Bu şekilde daha baştan devlete denetimde yardım etmiş olurlar. En iyi denetici tüketicidir\" diye konuştu.

\"KAYIT VE ONAY ALMIŞ FİRMALARDAN ALINAN GIDALAR GÜVENLİDİR\"

Sokakta hiçbir denetime tabi tutulmadan satılan sokak sütlerinin güvenli olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Artık, \"Mesela sokakta ve açıkta hiçbir denetime tabi tutulamayan, kaynağı belli olmayan sütler organik algısı yaratılarak çok yüksek fiyatlara satılabilmektedir. Endüstrinin kalite kriterlerine uymayan, mikrobiyal yük ve antibiyotik testlerini geçemeyen sütler, birkaç kez kullanılmış su şişelerinde, plastik meşrubat şişelerinde denetimden uzak satılmaktadır. Burada gıda güvenliği kavramından bahsetmek mümkün değildir\" ifadelerini kullandı. Bu tip sütlerin tüketimi ile her türlü hastalığa ve özellikle Brucella ve tüberküloza davetiye çıkarılmaktadır.

\"MİKTARI VE TOKSİKOLOJİK TESTLERİ YAPILMIŞ KATKI MADDESİ ZARAR VERMEZ\"

Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanılan gıda katkı maddelerinin insan sağlığına zarar vermeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Artık, \"Ekmek üretiminde kullanılan tuz nasıl lezzet veriyorsa her kullanılan gıda katkı maddesi, kullanım amacına ve miktarına göre uygun gıdalarda kullanılabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda katkı maddeleri ile ilgili izinleri sürekli takip etmekte ve denetim uygulamakta ve buna uymayanlara ceza uygulamaktadır.\" dedi.

\"AÇIKTA SATILAN GIDALAR RİSK TAŞIYOR\"

Bakanlık tarafından kayıt ve onayı olan gıdaların güvenli olduğunu belirten Prof. Dr. Artık, \"Açıkta satılan ve üretim için kayıt ve onay almamış firmalardan sağlanan gıdalar tüketici sağlığı için risk taşır. Her satış yeri raflarına koyacağı gıdaları daha baştan kontrol eder ve satışına izin verir. Aksi halde rafta yer alamazlar. Onay alamamış bir gıdayı satan satış yeri de üreten firma gibi sorumluluk altındadır\" diye konuştu.

GIDALARDA TAĞŞİŞ RİSKİ

\"Gıdalar denetimlerin yapıldığı satış yerlerinden satın alınmalıdır\" diyen Prof. Dr. Artık,

\"Çünkü bu satış yerleri de üreten firmalar gibi denetlenmektedir. Bu satış yerlerinden gıda satın alındığında güvenlidir. Açıkta satılan üretim izni olmayan gıdalarda tağşiş olabilir. Tağşiş oranı diye bir tanımlama yapılamaz. Bakanlıktan izin olmayan kayıt ve onayı almayan gıdalarda tağşiş riski ve hile çok fazladır. Tüketiciler gıdanın fiyatı normale göre çok ucuzsa tağşişten şüphelenmeli ve izinsiz üretimi yapılmış bir gıdayı satın almamalıdır\" ifadelerini kullandı.

\"ÇİĞ SÜT 24 SAAT İÇİNDE TÜKETİCİYE ULAŞMALI\"

Sütteki mikroorganizmaların sağlığı tehdit edecek seviyeye ulaşmaması için çiğ sütün son tüketiciye arzının, sağımdan itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Artık, \"Son tüketim tarihinin ise ilk sağımdan itibaren 48 saati geçmemesi lazım. Tüketicilerin söz konusu ürünleri tüketirken bu noktalara dikkat etmesi gerekiyor\" dedi.