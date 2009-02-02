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Yaşam

Hangi gazeteciler etek giydi?

Ünlü viski markası Chivas Regal’in İskoçya’ya düzenlediği basın gezisinde ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

02 Şubat 2009 02:00

Medyatava'nın haberine göre, ünlü viski markası Chivas Regal’in İskoçya’ya düzenlediği basın gezisinde ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı. Türk gazeteciler etek giydi. Tempo24'ün ulaştığı bilgilere göre fotoğraf, Londra'daki Hakkasan Resteurant'ta çekildi. 

İskoç erkeklerinin geleneksel kıyafeti ‘kilt’ giyme zorunluluğunun olduğu yemeğin ardından gazeteciler objektif karşısına geçti. Ali Esat Göksel (Milliyet), Ahmet Örs (Sabah), Figen Batur (Hürriyet), Kubilay Keskin (Hürriyet Kelebek), Teoman Hünal (Vatan), Bülent Cankurt (Sabah Günaydın), Kenan Erçetingöz (gece.com) ve Chivas Regal Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay fotoğraftaki bu pozu verdiler.



(Üst sıradakiler, soldan sağa)
Chivas Regal Pazarlama Direktörü Serpil Kılıçlı, Milliyet Ali Esat Göksel, BPR Banu Birkan, Sabah Ahmet Örs, Hürriyet Figen Batur, Hürriyet Kelebek Kubilay Keskin

(Alt sıradakiler - Soldan sağa)
Sabah Günaydın Bülent Cankurt, Chivas Regal Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, Vatan Teoman Hünal, Kenan Erçetingöz.

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