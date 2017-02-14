Hangi gazete referandum için 'Evet' kararı aldı?

Akşam gazetesi bugünkü birinci sayfasından "Yeni Türkiye için biz de varız" ifadesini kullanarak, referandumda 'evet' diyeceklerini duyurdu.

Gazete "Yeni Türkiye için biz de varız" başlığını kullandığı haberinde "Rejim değil sistem değişiyor" ifadesini kullandı.

Akşam "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tek adamlık getiriliyor" iddiasına "Cumhurbaşkanlığı sistemi, tıpkı parlamenter sistem gibi, demokratik bir hükümet modelidir. Türkiye'nin siyasi rejimi demokratik ve laik cumhuriyettir. Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı görevine süre sınırı getirilmektedir. Bu da 'tek adamlık' ihtimalini ortadan kaldırmaktadır" açıklamalarında bulundu.