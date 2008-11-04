Hangi durumda, bir erkeğin şahitliği iki kadına denktir?

Vatan gazetesindeki köşesinde dini konularda okur sorularını yanıtlayan eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, ilginç yorumlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ateş, bugünkü yazısında İslam dininde 'borç şahitliğinde' bir erkeğin iki kadına denk tutulmasının nedenlerini açıklıyor.



Okur sorusu-Bakara Suresi’nde “eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın (biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için) olsun” ayetinde tam olarak ne denmek isteniyor? Neden “kadın unutursa” deniyor. Erkek unutursa kavramı neden yok?



Süleyman Ateş'in cevabı- Bir erkeğe iki kadının denk tutulması her konuda değil, sadece borç şahitliğindedir. Sebep de o zaman ekonomik işlerin kadınların meşgale alanı dışında olmasıdır. Ayrıca kadınlar erkeklere göre daha heyecanlı ve duygusal olmaları dolayısıyla şaşırmaları ihtimalinin daha çok olmasıdır. Bu bakımdan ayette sizin yazdığınız gibi “bir kadın unutursa” ifadesi yok, “şaşırırsa” ifadesi vardır.



Yani ayette, kadının, doğası gereği hislerine, heyecana kapılıp şaşırma ihtimalinden söz edilmektedir. Bu, o zaman için borcun garantisi açısından konulmuş bir hükümdür. Farz değildir. Çünkü bir kimse dilerse verdiği ödünç para için hiç tanık tutmaz. Ama sonucuna katlanır. Ödünç alan inkâr ederse hakkı kaybolur. Buna razı ise mesele yok. Nitekim ayetin devamında şahitsiz de borç verilebileceği belirtilmektedir. Ben birine güvenir de tanıksız ödünç para verirsem günah işlemiş olmam. Tersine güvencimden ötürü takvaya daha uygun davranmış olurum.





