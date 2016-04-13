Hangi diploma daha çok kazandırıyor?

"Eğer yüksek bir maaşınız olsun istiyorsanız tıp ya da ekonomi okuyun."

Bunu söyleyen İngiltere'deki Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS).

Enstitünün araştırmasına göre tıp fakültesinden mezun olan erkek öğrenciler mezun olduktan 10 yıl sonra yılda ortalama 78 bin dolar kazanıyor.

Kız tıp öğrencileri ise yılda 64 bin dolar kazanarak en yüksek maaşlılar arasında yer aldı.

Öğrencilerin hangi üniversitede okuduğu da gelir düzeyini belirleyen faktörlerden.

Londra İktisat Fakültesi (London School of Economics-LSE), Oxford ya da Cambridge mezunları en çok kazananlar arasında.

IFS'nin araştırmasına göre yüksek maaş alanlar genellikle varlıklı ailelerden geliyor.

Araştırma 260 bin öğrencinin okul ücreti için aldıkları banka borçlarına dayanıyor. Bu öğrencilerin maaşları 2013 yılına kadar süren 10 yıllık zaman diliminde incelenmiş.

Tıp fakültesinin ardından en karlı ikinci diploma ekonomi diploması.

Ekonomist erkeklerin ortalama kazancı yıllık 60 bin dolar civarında. Kadın ekonomistler ise yılda 54 bin dolar gelir elde ediyor.

Tıp fakültesinin ardından en karlı ikinci diploma ekonomi diploması.

Ekonomist erkeklerin ortalama kazancı yıllık 60 bin dolar civarında. Kadın ekonomistler ise yılda 54 bin dolar gelir elde ediyor.



Yaratıcı sanatlar düşük maaş getiriyor



Buna karşılık yaratıcı sanatlar dalından mezun olanlar en düşük maaşa sahip.

Bu alanda çalışan erkekler yılda ortalama 25,500 dolar, kadınlar ise 20 bin dolar kazanıyor.

Araştırma ayrıca üniversiteden mezun olanların iş bulması ve daha fazla kazanması olasılığının okulu terk edenlerden daha yüksek olduğunu da ortaya koydu.

Raporun yazarlarından Anna Vignoles öğrencilerin ne okuyacaklarını dikkatle seçmesi gerektiğini söylüyor.

Vignoles "Yüksek eğitim mezun olmayanların kazancından daha fazla gelir elde edilmesini sağlıyor. Öğrenciler seçecekleri konunun gelir avantajlarını belirlemede önemli olduğunun farkına varmalı" dedi.

Enstitünü'nün araştırması en çok kazanç getiren üniversitenin LSE olduğunu, Cambridge ve Oxford'un da bunu takip ettiğini ortaya koydu.

Bu okullarda okuyan erkek öğrencilerin yüzde 10'u mezun olduktan 10 yıl sonra yılda 142 bin dolar daha fazla kazanmaya başlıyorlar. LSE'de okuyan kadın öğrencilerin yüzde 10'u da benzer konumda.

Buna karşın LSE ekonomi ve hukuk gibi yüksek kazanç getiren dallara yoğunlaşıyor.

Liverpool, Newcastle ve York gibi kuzeydeki üniversiteler de yüksek performans gösteriyor ancak yerel istihdam piyasası, İngiltere'nin güneyine kıyasla daha az maaş oranına sahip.

Londra'da iyi kazanç getiren üniversiteler Londra Üniversitesi'ne bağlı Imperial College ve King's College.