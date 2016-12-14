Hangi dinin mensupları daha fazla eğitim görüyor?

ABD merkezli uluslar arası araştırma firması PEW'in 151 ülkede yaptığı ankete göre, dünyada en çok eğitimi Yahudiler alırken onu Hristiyanlar hiçbir dine mensup olmayanlar, Budistler ve Müslümanlar izliyor.

Araştırmada ortalama 13.4 yıllık eğitimle en çok Yahudilerin eğitim gördükleri ifade edilirken Hristiyanların 9. 3 yıl eğitim aldıkları vurgulandı.

151 ülkede yaplan araştırmada İslam Dünyası'nda kadınların erkeklerden daha az okulda kaldığı ve erkeklerin 6.4 yıl eğitim aldıkları ifade edilirken kadınların aldığı eğitmin 4.9 yıl olduğu belirtildi.