Hangi cumhurbaşkanı adayı, sosyal medyada ne kadar konuşuldu?

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kalırken, Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından her hafta düzenli olarak sosyal medya üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan isim geçen hafta ilk kez değişti.

Buna göre CHP’nin adayı Muharrem İnce az bir farklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek birinci sıraya gelirken, Erdoğan ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşaner üçüncü sırada, SP’nin adayı Temel Karamollaoğluise dördünçü sırada yer buldu.

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş beşinci sırada, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ise altıncı sırada yer aldı.

MTM’nin Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirdiği araştırmada Erdoğan birinci, İnce ikinci, Akşaner üçüncü, Karamollaoğlu dördüncü, Demirtaş beşinçi, Perinçek ise altıncı sırada yer alıyordu.

MTM’nin son sosyal medyada Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik geçen hafta yapılan araştırmanın daha önce yayınlanan sonuçlarla karşılaşıtırılması şöyle:

1. sırada Muharrem İnce 1 milyon 373 bin 247 ileti (önceki hafta 1 milyon 92 bin 148 iletiyle 2. sıradaydı),

2. sırada Tayyip Erdoğan 1 milyon 325 bin 550 ileti (önceki hafta 1 milyon 315 bin iletiyle 1. sıradaydı),

3. sırada Meral Akşaner 358 bin 872 ileti (önceki hafta 280 bin 852 iletiyle aynı sıradaydı),

4. sırada Temel Karamollaoğlu 167 bin 457 ileti (önceki hafta 181 bin 703 iletiyle 5. sıradaydı),

5. sırada Selahattin Demirtaş 150 bin 107 ileti (önceki hafta 201 bin 922 iletiyle 4. sıradaydı),

6. sırada Doğu Perinçek 53 bin 956 ileti (önceki hafta 45 bin 444 iletiyle aynı sıradaydı).

Muharrem İnce 1. Sırada

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , geçtiğimiz haftalarda 2. Sırada yer alırken, bu hafta 1.373.247 ileti ile 1. Sırada yer aldı. İnce’nin; Habertürk’te Nagihan Alçı ile diyalogları, farklı illerdeki mitingleri, seçim vaadleri sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

Erdoğan’ın verileri 1 milyonun üzerinde

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu haftaki sosyal medya yansımaları, geçen haftaya oranla arttı. Erdoğan’dan bahsedilen sosyal medya paylaşım adedi 1.325.550 oldu.

Akşener yükselişte

Diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarının sosyal medyada yansımalarında da değişiklik var.

Mitingler ve çeşitli açıklamalarının yanısıra, Gaziantep’te protesto edilmesiyle ilgili de sosyal medya gündeminde yer alan Meral Akşener, bu hafta 358.872 adet paylaşıma konu oldu.

Temel Karamollaoğlu’nun verileri bu hafta azalsa da geçen haftaki listeye göre, bir üst sıraya yerleşti. Karamollaoğlu’nun bu haftaki sosyal medya yansıması 167.457 adet oldu.

Seçim çalışmalarını cezaevinden sürdüren Selahattin Demirtaş, 150.107 adet iletiye konu edildi.

Bu haftaki sıralamada da yerini koruyan Doğu Perinçek’den 53.956 adet sosyal medya paylaşımında bahsedildi.