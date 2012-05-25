Hangi cilt lekesine hangi tedavi?

Güneş, hormonlar ve ilaçlar nedeniyle oluşan cilt lekelerinden bilinçli korunma ve doğru tedaviyle kurtulmak mümkün. Önemli bir diğer nokta da tedavinin zamanlaması.

Çiller, güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, bazı iyi huylu cilt benleri, melanom... Bu lekeler hem görüntü açısından sorunlara neden oluyor hem de sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Hasibe Müzeyyen Özkılıç, lekelerden korunmak için ilk şartın güneşten korunmak olduğunu hatırlatıyor.

Özkılıç, uygun bir güneş koruma ürünü kullanılmadığında lekeleri gidermek amacıyla yapılacak diğer tüm çabaların iyi sonuç vermeyeceğini ve ciltteki lekelerin tümünün tamamen tedavi edilemeyeceğini söylüyor

Cilt renginden daha koyu lekelerin soldurma veya soyma şeklinde tedavi edilebileceğini belirten Özkılıç, deriden açık renkli bir lekede ise yeniden renklendirme için lokal veya sistemik tedavinin düzenlendiğini ifade ediyor.

Aktinik keratoz olarak adlandırılan kronik güneş hasarında ilaç ya da elektrokoterizasyon tedavisi tercih ediliyor. Genetik ya da güneşle birlikte artan çillenmede ise güneşten korunma ve kötü huylu olma ihtimaline karşı lekenin takibi öneriliyor.

‘Koyu lekelere kışın, açıklara yazın müdahale edilmeli’

Tedaviye karşı oldukça dirençli olan pigment birikimlerinde tedavi süresinin uzun sürdüğüne dikkat çeken Özkılıç, son yıllarda tedavide lazerin kullanıldığını ancak sonuçların her zaman istenilen ve hayal edilen ölçüde yüz güldürücü olmadığını söylüyor. Örneğin, halk arasında şarap lekesi olarak bilinen ve yüzün büyük bir bölümünü kaplayan oluşumlarda lazer tedavisinin umut vermekle birlikte yine de lekelerin tamamen iyileşmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor.

Tedavi planlamasında lekenin türü kadar mevsim de önemli. Leke soldurmada kullanılan ilaçlar güneş ışığına duyarlı olduğundan tedavi, lokal alerjiler nedeniyle güneşin en az olduğu mevsimde planlanıyor. Beyaz lekelerin renklendirilmesinde ise aksine, güneş ışığına ihtiyaç duyuluyor. Açık renk lekelerde tedavinin en uygun olduğu mevsim, ışının çok kuvvetli olmadığı ama yeterince dik geldiği bahar ayları. Tedavinin etkinliği açısından koyu lekelerin tedavisi kış aylarında, açık renkli olanların ise ilkbahar ve sonbaharda yapılıyor.