Hangi cemaat kime oy verecek?

Radikal gazetesi yazarı Ömer Şahin, Gülen cemaati dışındaki 15 tarikat ve cemaatin sandıktaki eğilimini yazarak, Gülen hareketi dışındaki tarikat ve cemaatlerin çoğunun sandıkta AKP’ye oy vereceğini iddia etti.

Şahin'e göre, AKP’ye yakın duran tarikat ve cemaatler arasında, “Nurcular, Menzilciler, İskenderpaşa, Tillo ve Norşin şeyhleri ve Erenköy grubu” gibi hareketler geliyor.

Oyları AKP ile diğer partiler arasında dağılan topluluklar arasında ise kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile adından sıkça söz edilen İsmailağa cemaatinin yanı sıra, “Süleymancılar ve HÜDA-PAR ile Kürt İslamcılar” gibi topluluklar yer alıyor.

Listede dikkat çeken diğer bir grup ise Adnan Hocacılar… A9 televizyonunda yaptığı programlarla sık sık gündeme gelen Adnan Oktar’ın lideri olduğu cemaat de AKP’ye olan yakınlığıyla biliniyor. Adnan Oktar, televizyon programında sık sık Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sıcak mesajlar gönderiyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın geçen yıl KCK soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından gün yüzüne çıkan ve dershanelerin kapatılmasına yönelik yasal düzenleme tartışmasıyla zirveye ulaşan AKP – Gülen cemaati arasındaki gerginlik, cemaatin oylarının kime gideceği tartışmasını da beraberinde getirdi.

Oy oranı yüzde 3 olan Gülen cemaatin AKP oylarını yüzde 1 oranında etkileyeceği iddia edilirken, hareketin tek kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, seçmenlere yönelik herhangi bir yönlendirme yapılmayacağını açıkladı.

Şahin’e göre hükümet cemaat geriliminin olası yansımaları için bir süre daha beklemek gerekecek.

Ancak, Türkiye’de cemaatler ve tarikatlar Gülen hareketiyle sınırlı değil...

Radikal gazetesinden Ömer Şahin, Türkiye’de Gülen cemaati dışındaki hareketlerin sandıkta kimlere yakın bir duruş sergilediğini yazdı:

Ömer Şahin’in “Hangi tarikat, cemaat kime oy verecek?” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Nurcular

Hizmet Hareketi’nin de ilham kaynağı olan Said Nursi’yi ‘üstat’ kabul eden, eseri ‘Risale-i Nur’ları okuyanların genel adı: ‘Nurcular’. Yeni Asya, Yeni Nesil, Okuyucular, Yazıcılar, Kırkıncı Hoca gibi gruplarla anılıyorlar. Said Nursi’nin yaşayan talebeleri Mehmet Kırkıncı, Mehmet Fırıncı, Said Özdemir ‘Abi’ olarak bilinir. Erbakan’a değil Menderes’le başlayan ‘Demokrat’ geleneğe bağlı kaldılar. Çoğunluğu 28 Şubat’a kadar Demirel’i destekledi. Fethullah Gülen grubu gibi bu ekolden gelen bazı isimler Özal’dan yana tavır aldı. ‘Nurcu’ gruplarda 2002 sonrası DYP (DP) ile ilişki sürdürenler olsa da son dönemde çoğunluğun oyu AKP’ye gidiyor. Önümüzdeki seçimlerde de öyle olacağı gözleniyor.

Menzilciler

Adıyaman’ın Menzil Köyü’nden adını alıyor. Türkiye’nin en yaygın gruplarından. ‘Semerkant ve Bilvanis’ grupları olarak da biliniyorlar. TÜMSİAD adıyla son dönemde güçlenen işadamı dernekleri var. AKP içerisinde de güçlü şekilde temsil ediliyorlar. ‘Menzilciler’ içerisinde BBP ve MHP’ye yakın duran isimler olsa da AKP’ye kitlesel destek veriliyor.

İskenderpaşa

Merhum Erbakan ve Özal’ın da gönül bağı olan köklü bir camia. AKP’nin öncü kadrolarının birçoğu bu ekolden geliyor. 28 Şubat sonrası Avustralya’ya giden liderleri Prof. Dr. Esad Coşan 2001 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Yerine oğlu Nurettin Coşan geldi. Son seçimde MHP’ye oy verin çağrısı yapsa da kitlenin büyük oranda AKP’ye oy verdiği söyleniyor. İskenderpaşa grubu, AKP’ye daha da yakınlaştı. Sempatizanların bazı yörelerde kendisine yakın duran MHP, BBP, SP adaylarına da oy verebileceği söyleniyor.

İsmailağa grubu

Fatih Çarşamba ile özdeşleşen, sarık, cüppe gibi kıyafetleriyle dikkat çeken bir grup. Şeyh postunda Mahmut Ustaosmanoğlu oturuyor. AKP’ye yakın olmakla birlikte geçmiş dönemde daha çok Erbakan Hoca ve Saadet Partisi’ne oy verdikleri biliniyor. Yeni kuşağın popüler ismi Cüppeli Ahmet Hoca’yı da içinde barındıran İsmailağa Grubu’nda ibre AKP ve Saadet Partisi’nden yana.

Erenköy grubu

Erbilli Mehmet Esat Efendi’nin Erenköy’de aldığı köşk ile temelleri atıldı. Nakşibendi geleneği içerisinde yer alıyor. Esat’ın halifesi Mahmut Sami Ramazanoğlu tarafından cemaatleştirildi denebilir. Erenköy Grubu’nun liderliğini Osman Nuri Topbaş Hoca sürdürüyor. Ankara’da Muradiye Vakfı olarak biliniyorlar. AKP ile ‘sıfır sorun’ ilişki yürüten grupların başında Erenköy cemaati geliyor.

Süleymancılar

Öğrenci yurtları, Kuran kursları aracılığıyla Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdürüyorlar. Kurucuları Süleyman Hilmi Tunahan’dan dolayı ‘Süleymancılar’ olarak biliniyorlar. Tunahan’ın damadı Kemal Kaçar’ın ölümünden sonra iki torun Ahmet ve Mehmet Denizolgun arasında sorun yaşandı. ‘Lider’ görülen Arif Ahmet Denizolgun, Mesut Yılmaz hükümetinde kısa bir süre Ulaştırma Bakanlığı yaptı. AKP ile yıldızı barışmadı. ANAP ve MHP’ye destek verdi. Diğer kardeş Mehmet Denizolgun ise iki dönem AKP’den milletvekilliği yaptı. Süleymancıların yerel seçimde ‘aday’ öncelikli oy kullanacağı tahmin ediliyor. Kitlenin oyları MHP ve AKP’ye gidiyor.

Yahyalı grubu

Kayseri Yahyalı merkezli Nakşibendi ekolüne dayanıyor. Adını Yahyalı Hacı Hasan Efendi’den alıyor. Kayseri dışında da örgütlenmesi bulunan grup ‘Milli Görüş’ çizgisine yakın durdu. SP ve HAS Parti’ye de destek veren grubun ağırlıklı tercihi AKP.

Kadiriler

Kadiri tarikatı farklı kollara ayrılmış durumda. İstanbul, Ankara, Düzce’de yoğunlaşan ‘Muhammediye’ kolunun başında Seyyid Muhammed Ustaoğlu bulunuyor. Oy tercihlerini AKP’den yana kullanıyorlar.

Halveti Şabaniye grubu

Halveti tarikatı içerisindeki en aktif grup. Şeyhlik postunda Mehmet Dumlu oturuyor. Kadın-erkek birlikte zikir törenlerine katılabiliyor. AKP’ye yakın duruyorlar.

Hakikat grubu

Başta Fethullah Gülen olmak üzere Nurcu, Süleymancı bütün gruplara dönük ağır eleştirileriyle dikkat çekiyor. Şeyhleri olan ve Gebze’de yaşayan Ömer Öngüt, iki yıl önce hayatını kaybedince yerine emekli bir asker geçmişti. Lokal olan grubun belirli bir siyasi eğilimi bulunmuyor.

Tillo ve Norşin şeyhleri

Medrese geleneğinin iki güçlü kolu olarak bilinirler. Tillo şeyhlerinin tercihleri ‘enişte’leri Tayyip Erdoğan ve AKP’den yana oldu. Norşin grubu bir ara Numan Kurtulmuş’un HAS Partisi’ne yakın durdu. Önümüzdeki seçimlerde AKP’ye destek verecekler.

Işıkçılar

Hüseyin Hilmi Işık’tan adını alan ve önceki yıl vefat eden Türkiye Gazetesi ve İhlas Holding ile özdeşleşen Enver Ören’le simgeleşen bir hareket. Turgut Özal’ın ardından AKP ve Başbakan Erdoğan’a tam destek verdiler. Bu destek önümüzdeki seçimlerde de devam edecek.

HÜDA-PAR ve Kürt İslamcılar

Hizbullah hareketine yakın olan HÜDA-PAR, Doğu ve Güneydoğu’da örgütlü. Seçimlerde kendi adaylarına destek verecekler. Türkiye Kürtleri arasında etkin olan cemaat ve tarikatların oyları bugüne kadar AKP ve BDP dışındaki partilere gitmedi. Kürtler arasında etkin olan bir diğer grup ise Nakşibendi ekolünden gelen Hazneviler.

Haydar Baş grubu

Görüşleri İP lideri Doğu Perinçek’le örtüşen, ulusalcı bir grup. Liderleri Prof. Dr. Haydar Baş, Kadiri tarikatının ‘İcmal Kolu’ olarak biliniyor. Baş’ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi’ni destekliyorlar. Haydar Baş, Esad’a karşı çıkanlar için ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Adnan Hocacılar

Eskilerin deyişiyle ‘nevi şahsına münhasır’ bir hareket. Adnan Hocacılar, etrafında ‘kediciklerim’ dediği manken görünümlü genç kız ve erkekler topluluğu olarak biliniyor. Bir dönem Erbakan Hoca ile yakın ilişki içine giren Adnan Hoca, son dönemde ‘Tayyip Hocam’ dediği Başbakan Erdoğan ve AKP’ye sıcak mesajlar gönderiyor.

Galibiler

Kadiri-Rufai tarikat geleneğine bağlı. Bir dönem ‘şiş çekme’ ritüelleriyle öne çıkmış, şeyhleri Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu’ndan dolayı ‘Galibiler’ olarak da adlandırılan bir grup. Ankara’da esnaf arasında örgütleniyorlar. Siyasi duruşları AKP’ye yakın.

