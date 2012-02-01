-Hanefi Avcı'ya tazminat cezası İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, ''Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' gerekçesiyle 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde davacı Mehmet Berk ile davalı Hanefi Avcı'nın avukatlarının katıldığı duruşmada kararı açıklayan hakim, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ''Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Berk'e yönelik sözlerinin ''kişilik haklarına saldırı'' olduğu gerekçesiyle Berk'e tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, Avcı'nın Berk'e 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde görev yapan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Devrimci karargah terör örgütü'' ve İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Odatv'de yapılan aramalar'' davalarının tutuklu sanığı eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde kitaptaki ifadelerinden dolayı 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.