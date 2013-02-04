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Yaşam

Hanefi Avcı'ya 49 yıl 6 ay hapis istendi

Devrimci Karargah Örgütü davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 22 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

04 Şubat 2013 16:53

Devrimci Karargah Örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen 89 sanığın yargılandığı davada mütalaasını  açıklayan cumhuriyet savcısı, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 22 yıl 9 aydan  49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hanefi Avcı'nın da  aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı  Sadrettin Sarıkaya, sanıklardan Hanefi Avcı'nın, “silahlı terör örgütüne üye  olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, yargı görevini  yapanı etkilemek, soruşturma gizliliğini ihlal etmek, kişisel verileri hukuka  aykırı olarak ele geçirmek, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef  göstermek ve ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 9 aydan 49  yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

 

'Hanefi Avcı kimdir?'

 

Hanefi Avcı  1996 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevi sürdürürken 4 Şubat 1997'de Susurluk skandalını araştıran TBMM komisyonuna ifade verdi. İfadesinde terörle mücadele adı altında devlet içinde çete kurulduğunu ileri sürdü ve Mehmet Ağar, Korkut Eken, Veli Küçük gibi isimler hakkında suçlamalarda bulundu.
 
Katıldığı bir televizyon programında Millî İstihbarat Teşkilatı hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle "devletin gizli kalması gereken sırlarını ifşa etmek" ile suçlandı ve 10 Şubat 1998'de açığa alındı. Daha sonra Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin nöbetçi hakimi Tanju Güvendiren'in kararıyla 20 Şubat 1998'de tutuklanarak Beypazarı Cezaevine kondu. 2 Mart 1998'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Avcı, hakkında açılan davadan da beraat etti.

Beraat ettikten sonra idare mahkemesi kararıyla görevine geri döndü. 2003'e kadar geri hizmetlerde çalıştı. 2003 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na getirildi.[12] Avcı; 2005 yılında geçici olarak, 2006 yılında ise asaleten Edirne İl Emniyet Müdürü oldu.[13][14] 2006 yılında TASAM'ın Stratejik Vizyon Sahibi Bürokrat Ödülü'nü kazandı. Hanefi Avcı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada, 18 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan ortak kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
 
 Ağustos 2010 tarihinde "Haliç'te Yaşayan Simonlar" adlı kitabı Angora Yayıncılık tarafından basıldı. Kitabında Gülen cemaatinin emniyet teşkilatında örgütlendiğini ve telefon dinlemesi dahil yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.[17] Daha sonra merkez alınmayı talep etti, talebi kabul edildi. Avcı, Devrimci Karargâh örgütüne yardım etmek suçlamasıyla 28 Eylül 2010 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne kondu.İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Hanefi Avcı'nın da bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

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