Hanefi Avcı: O kadar örgüt bir araya gelemez, fail IŞİD!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara katliamına ilişkin olarak, "Şurada garın önünde yaşanan olay terörün nasıl kollektif bir yapı olduğunu gösteiyor. Bu tamamen kollektif bir saldırıdır. Burada IŞİD de var PKK da var El Muhaberat da var PYD de var..." şeklindeki açıklamalarını, "kafa karışıklığı ve siyasi strateji" olarak nitelendiren eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, "Kafa karışıklığına gerek yok, o kadar örgüt bir araya gelemez, fail IŞİD" dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın sunduğu 'Bidebunudinle' programında, Ankara'daki patlamayı, patlamada güvenlik zafiyeti olup olmadığını, emniyetin olaya bakışını ve tartışma yaratan IŞİD ile ilgili istihbarat bilgisini değerlendiren Hanefi Avcı, olaydan hemen sonra birtakım polis müdürlerine görevden el çektirilmesinin, güvenlik zafiyetinin devlet tarafından da kabul edildiğinin göstergesi olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Patlamadan sonra müfettişler görevlendirildi. İlk anda polis müdürlerine görevden el çektirildi. Onların elinde bazı bulgular olmalı ki bu tasarrufta bulundular. Olayın olması zaten zafiyetin bir göstergesi."

"IŞİD'le mücadele, PKK ya da diğer sol örgütlere göre daha zor"

Sputnik'te yer alan habere göre patlama sonrası ortaya çıkan bir istihbarat belgesinde yer alan ‘IŞİD kamplarında bazı militanların isim isim belirlendiği ve bu militanlardan oluşan özel eğitilmiş bir grubun Türkiye'de büyük katliamlar yapabileceği' yönündeki bilgiyi de değerlendiren Hanefi Avcı, söz konusu istihbarat bilgisinin ‘rutin'in dışında olduğuna dikkat çekti.

Avcı'ya göre, belgede kamp ismi verilmesi, eylem biçiminin belirtilmesi istihbaratı ‘rutin' olmaktan çıkararak ‘özel' kategoriye sokuyor. Avcı, eldeki istihbarat verileri yeterli olsa da IŞİD'le mücadelenin PKK ya da diğer sol örgütlere göre daha zor olduğunu söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merkezi yurt dışında olan örgütlerle mücadele için Türkiye'nin mevzuatı yeterli değil. Mesela IŞİD biliniyor ama onun dışında da örgütler var Suriye'de. Birisini o örgüte mensup diye yakalasanız işlem yapamazsınız. Belki takip edilir ama adli işlem yapılamaz. Mevzuat buna uygun değil. PKK olsa durum hemen farklılaşır. Türkiye'nin yeni tehditlere göre mevzuatını da yenilemesi gerekiyor."

"Hiçbir şekilde bir sol grup kendine yakın isimlerin mitingine böyle bir eylem yapmaz"

Siyasiler tarafından yapılan açıklamalarda IŞİD dışındaki aktörlerin gündeme getirilmesini, kafa karışıklığı ve siyasi stratejiye bağlayan Avcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki örgütleri yaptıkları faaliyetler ve eylemleri ile genel davranışlarına bakarak yorumluyoruz. Şu nettir. Hiçbir şekilde bir sol grup kendine yakın isimlerin mitingine böyle bir eylem yapmaz. Bu gruplar İŞİD ile bir eylem birliğine kesinlikle girmez, bu bizim açımızdan nettir. Emareler IŞİD'i işaret ediyor. Kör şiddet bu örgütün işidir. Siyasetçiler biraz eski söylemleri nedeniyle biraz da kendilerine diğer örgütlerle ilgili verilen bilgiler nedeniyle böyle konuşabilir ama bu sonucu değiştirmez.

Avcı, "Önce Cemaat kendisine yakın olmayanları sağa sola gönderdi, sonra bugünkü yönetim aynısını yaptı, bunun yarattığı travma kolay kolay geçmez, güç kaybı, hafıza kaybının zafiyet yarattığı da söylenebilir" diye konuştu.