-HANEFİ AVCI KİTABININ İMZA GÜNÜNE KATILDI ESKİŞEHİR (A.A) - 28.08.2010 - Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabı için düzenlenen imza gününe katıldı. Başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Avcı, Porsuk Bulvarı'ndaki bir kitapevinde düzenlenen imza gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kitaba büyük ilgi gösterdiğini bu nedenle mutlu olduğunu söyledi. Kitabın 7. baskısının tamamlandığını ifade eden Avcı, şöyle konuştu: ''Kitabın şu anda 7. baskısı çıktı. Bugüne kadar 146 bin kitap basıldı ve bunların çoğu tükendi. Kitabın korsanı çıktı, yayınevi bununla da uğraşıyor. Kitabın geliri ile ilgili bir şey düşünmüyorum, önemli olan kitabın okunması. Yayınevi 400 bin kitap basmayı hedefliyor.''