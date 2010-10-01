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Kültür-Sanat

Hanefi Avcı, kitabından 1 milyon lira kazandı

Hanefi Avcı'nın olay yaratan kitabı Haliçteki Simon'lar çok satan listelerinin de zirvesinde.

01 Ekim 2010 03:00

T24- Hanefi Avcı'nın olay yaratan kitabı Haliçteki Simon'lar çok satan listelerinin de zirvesinde.


Kitabın yayıncısı Arkadaş Kitaplar’dan yapılan açıklamaya göre Haliçteki Simonlar, bugüne kadar 550 bin adet basıldı. 400 bini satılan kitaba yönelik ilginin Hanefi Avcı’nın gözaltına alınmasıyla artması bekleniyor.


Yayınevi, bu konuda bir değerlendirme yapmaktan kaçınıyor. Satış fiyatı 25 TL olan Haliçteki Simonlar, şimdiye kadar yazarı Hanefi Avcı’ya yaklaşık 900 bin TL kazandırdı. 550 bin kitap tükendiğinde, Avcı vergiler çıktıktan sonra 1 milyon 233 bin TL (eski parayla, bir tirilyon 233 milyon lira) gibi bir telif ücreti alacak.

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