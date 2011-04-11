-HANEFİ AVCI, İSTANBUL'DAN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu. Avcı'nın avukatı Fidel Okan, yaptığı açıklamada, ''Devrimci Karargah'' davası ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında halen Silivri cezaevinde tutuklu bulunan müvekkili eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı olduğunu bildirdi. Okan, adaylığa ilişkin evrakın il seçim kuruluna teslim edildiğini kaydetti.