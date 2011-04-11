T24 LogoT24 Logo
Politika

HANEFİ AVCI, İSTANBUL'DAN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 20:23

-HANEFİ AVCI, İSTANBUL'DAN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu. Avcı'nın avukatı Fidel Okan, yaptığı açıklamada, ''Devrimci Karargah'' davası ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında halen Silivri cezaevinde tutuklu bulunan müvekkili eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı olduğunu bildirdi. Okan, adaylığa ilişkin evrakın il seçim kuruluna teslim edildiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24