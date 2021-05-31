Hanefi Avcı'dan Sedat Peker açıklaması: Başka birileri tarafından konuşturulma ihtimali çok zayıf

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolardaki iddiaları hakkında açıklamalarda eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, "Bu kişinin başka birileri tarafından yönlendirilme, konuşturulma ihtimalinin çok zayıf olduğu kanaatindeyim. Niye? Süre çok kısa bir defa. Yani kavganın başlamasıyla bu kişinin itiraflara başlaması arası süre çok kısa ve bu kişi sürekli ülke değiştiriyor" dedi.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, TV5’de yayınlanan 'Serbest Görüş' programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video serisi ile devam ettirdiği iddialarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Avcı, Peker’in bu kadar kızmasının arkasında, nisan ayında onun Türkiye’ye dönebilmesine imkân sağlanacağına dair verilmiş sözde durulmamasının çok ötesinde bir sebep olduğunu düşündüğünü söyledi. Avcı, “Onu ben önümüzdeki günlerde biraz daha anlayacağımız kanaatindeyim” dedi.

Avcı, Susurluk olayı ve yurt dışındaki Ermenilere yönelik olaylarda görüldüğü gibi, geçmişte devletin güvenlik ve istihbarat kurumlarının yer altı dünyasının isimleriyle irtibat kurduklarının görüldüğünü, bugün ise Peker’in siyasetçilerle irtibatının görüldüğünü dile getirdi.

"Peker'in geçmişte verdiği gözdağı, AKP'nin hoşuna gitti"

Avcı, bu konu hakkında şunları söyledi:

“Burada bu siyaset, bu insanlar üzerinden kendi muhalefetini susturma, kendi muhalefetine gözdağı verme, kendi muhalefeti üzerinde bir etkileşim yapmayı deniyor. Belki bu daha çok başlangıç ama gördüğümüz ilişkinin şeyinde bu var. Geçmişte ilişki varmış ama geçmişteki ilişki, karşılıklı biraz menfaat temini gibi ama biraz daha böyle gizlilik ortaya çıkmamış. Ama son dönem Sedat Peker’in ilişkilerine baktığınız zaman, işte bazı insanlara gözdağı vermesi, bazı mitingler yapması, bazı yerlerdeki konuşmalarıyla AK Parti iktidarının hoşuna gitti. Onun verdiği gözdağı, onların hoşuna gitti; çünkü onların kendi politikalarını doğruluyordu. İşin tam bir vahameti ve yanlışlığı da bu noktada diye ben de düşünüyorum.”

"Başka birileri tarafından konuşturulma ihtimali çok zayıf"

Avcı, Peker'in iktidar kanadında bir takım isimleri hedef almasına ilişkin “Bu kişi, mevcut iktidarla çok iyi anlaşan, onun temalarını işleyen, o konuşan bir kişiydi. Ne oldu da hangi hesap, hangi olaylar bu işi ters çevirdi, karşı karşıya gelindi? Burada sorun bence bu. Şimdi biz bu sorunun tam ilk kavganın başlangıç sebebini tam yüzde yüz çözmediğimiz için burada bir soru işareti var; ama şu var: Bu kişinin başka birileri tarafından yönlendirilme, konuşturulma ihtimalinin çok zayıf olduğu kanaatindeyim. Niye? Süre çok kısa bir defa. Yani kavganın başlamasıyla bu kişinin itiraflara başlaması arası süre çok kısa ve bu kişi sürekli ülke değiştiriyor. Bu kadar kısa sürede bu kişiyi alacaksınız, yönlendireceksiniz. Böyle bir imkânı yok" dedi.

"Önümüzdeki günlerde biraz daha anlayacağımız"

Avcı ayrıca Peker için “Şu anda açıkladığı bir olay var, 'Bana git dediler, ben bir süre içinde kalacaktım, sonra Türkiye’ye geri dönecektim; ama sonra bu sözü verenler bu sözünde durmadı. Benim arkamda benim aleyhime operasyon yapıldı' diyor. Ama ben, bunun da üstünde bir şey olacağı kanaatindeyim. Bu kadar, daha sade değil. Bunun biraz daha fevkinde bir şey var. Yani bu kişiye karşı yapılmış, verilen söz tutulmayan, çok daha büyük bir şey var. Bunu rahatsız eden, bunu kırıp döken bir şey var. Onu ben önümüzdeki günlerde biraz daha anlayacağımız kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

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