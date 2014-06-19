T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hanefi Avcı da tahliye istedi

Balyoz hükümlülerinin ardından Avcı'nın avukatı Fidel Okan da Anayasa Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne tahliye talepli dilekçe sundu

19 Haziran 2014 18:35

Devrimci Karargâh davasından 15 yıl 4 ay hapis cezası alan tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, avukatları aracılığıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne başvurarak tahliyesini talep etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkeser’in haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine ilişkin kararı vermesinin ardından avukatları da harekete geçti. Avcı'nın avukatı Fidel Okan, Anayasa Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne tahliye talepli dilekçe sundu.

20 Temmuz 2013 tarihinde Devrimci Karargâh Davası'nın karara bağlanmasının ardından dava dosyası Yargıtay'a gönderilmişti. Hanefi Avcı, 4 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Öte yandan Hanefi Avcı, Odatv davasından tutuksuz yargılanması ise devam ediyor. 

 

ETİKETLER

hanefi avcıtahliyetalepdevrimci karargahoda tvhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24