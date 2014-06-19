Hanefi Avcı da tahliye istedi

Devrimci Karargâh davasından 15 yıl 4 ay hapis cezası alan tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, avukatları aracılığıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne başvurarak tahliyesini talep etti.
Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkeser’in haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine ilişkin kararı vermesinin ardından avukatları da harekete geçti. Avcı'nın avukatı Fidel Okan, Anayasa Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne tahliye talepli dilekçe sundu.
20 Temmuz 2013 tarihinde Devrimci Karargâh Davası'nın karara bağlanmasının ardından dava dosyası Yargıtay'a gönderilmişti. Hanefi Avcı, 4 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Öte yandan Hanefi Avcı, Odatv davasından tutuksuz yargılanması ise devam ediyor.