Hanefi Avcı: Cemaat operasyonu

T24

‘Uyardı’ iddiası'

İlişki açıklaması

Ne demişti?

Kerman boşandı

‘SEVDİĞİM BİRİSİ’

ASKERİ SAVCILIK AVCI’YI ÇAĞIRDI

Yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” isimli kitapla büyük bir tartışma yaratan Eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, hakkında ortaya atılan terör örgütüne yardım iddiaları için “iftira” dedi.Avcı, Edirne’de edebiyat öğretmenliği yapan Kezban Kerman ile ilişkisini ise doğruladı. Hanefi Avcı, dünkü Zaman ve Bugün gazetelerinde yayınlanan haberlerde dile getirilen konuların yazdığı kitaba kızan “Fethullah Gülen cemaatin operasyonu” olarak yorumladı.Kitabında Fethullah Gülen cemaatinin devleti ele geçirmek isteyen bir örgüt olarak tanımlayan Hanefi Avcı hakkında Devrimci Karargah Örgütü üyelerine yardım ettiği iddiası ortaya atıldı.Dün Zaman ve Bugün gazetelerinde dile getirilen haberlerde, Devrimci Karargah Örgütü üyesi olduğu iddia edilen ve kitabında “arkadaşım” dediği Necdet Kılıç ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi. Haberlerde örgüt üyesi olduğu iddia edilen Edirne’de Edebiyat öğretmenliği yapan Kerman ile ilişkisi olduğu ve örgütü telefon dinlemelerine karşı uyardığı da iddia edildi. Kendi isteğiyle Ankara’ya merkeze çekilen Hanefi Avcı, özel hayatıyla ilgili olarak sorunlar yaşadığını, Edirne’de öğretmenlik yapan Kerman ile çok uzun bir süredir bir ilişkisi olduğunu doğruladı. Avcı, “İlişki doğru terör örgütüne yardım iddiaları tamamı yalan” dedi. Devrimci Karargah Örgütü üyesi olduğu iddia edilen Necdet Kılıç’ı Mersin’de görev yaptığı dönemden tanıdığını belirtin Avcı, şunları anlattı:“Necdet Mersin’den tanıdığım bir çok sol örgüt üyeliği yapmış ama bugün demokrat olmuş kişilerdin birisidir. Ben Mersin’de görev yaparken tüm sol örgütleri takip etmiş, Necdet dahil birçok solcuyu içeri tıkmışımdır. Bu insanlar zamanla değiştiler ve Necdet dahil birçoğu demokrat insanlar haline geldi. Beni yıpratmak istedikleri için Necdet’i Devrimci Karargah üyesi diye dinlediler. Böylece hukuksuz olarak beni dinlemelerine de hukuki zemin yaratmış oldular. Cemaat polislerin tezgahına devletin diğer kurumları nasıl alet oluyor, o kötü.”Hanefi Avcı, Kerman’la ilişkisini de şöyle anlattı: “Benim özel hayatımda sorunlar olduğunu herkes biliyor. Boşanma aşamasındayım ve o hanımla ciddi bir ilişkim var. Bunu saklayacak durumda değilim. Saydığım ve iyi bir insadır.?Evet ilişkim olduğu doğrudur ama gerisi iftira ve yalandır. ” Hanefi Avcı, kitabında kamuoyu önünde kendisi hakkındaki “itibarsızlaştarma” sürecini de tarif etmişti.Avcı, Emniyet Genel Müdürü yardımcısı Emin Arslan, uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Habip Kanat’a yardım ettiği iddiasıyla 26 Eylül 2009 günü tutuklanınca, “Emin Arslan’a kefilim Ben yaparım o yapmaz.” demişti. Avcı sonraki süreci kitabında şöyle anlatmıştı: “Arslan açıklamalarımdan memnun olmayan İstanbul Emniyeti’ndeki cemaatin lideri konumundaki polis şefleri, benim saygınlığımı sarsacak bir çalışma başlattıklarını ve yakında işleme koyacaklarını söylemişlerdi.”Bu açıklamadan (27 Eylül 2009) bir buçuk ay sonra Avcı’nın telefonu 7 Kasım 2009’da telefon cihazının IME numarası üzerinden yapıldı.Avcı, kitabında dinlemeyi şöyle anlatmıştı: “Gerçeğe aykırı gerekçeler göstererek mahkeme hâkimliğinde 07.11.2009 tarihinde aldıkları kararda birden fazla İME veya tel no hakkında karar alınmış ise benim hakkımda alınan karar 531-73070** veya 531-73070** nolu telefon veya bu telefonun takılı olduğu 356423023390090 veya 354180034086415 nolu İME numarasına, ayrıca arkadaşım Necdet Kılıç’ın 531-74287** nolu telefonu veya takılı olduğu 359740001170330 nolu İME numarası hakkında karar alındığı görülecektir.Dinleme kararı alınan bu telefonların HTS raporu incelenirse (bu işi yapanlar her zaman bu bilgileri inceleme imkânına sahiptirler.) 531 73070** ve 53173070** nolu telefonların konuşmaya açıldığı ilk günden bu yana, yalnız bire bir, iki telefonun karşılıklı görüşme ve mesajlaşması olduğu ve bu telefonlara kararı almak için müracaat eden İstanbul İstihbarat Şubesinin görev alanında olmadıkları görülecektir.”Hanefi Avcı’nın Edirne’de görev yaptığı sırada ilişkisi olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Kezban Kerman eşinden boşandı. Kerman, Edirne Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde görev yaparken, bu öğretim yılında İstanbul’a tayin oldu.Edirne’de eşinin ailesiyle arası açılmadan önce kayınvalidesi Fatma Kerman’a ait Kerman Eğitim Hizmetleri Kursu’nda da görev alan Kezban Kerman, Edirne’de şube müdürleri ve bazı polislere ‘hızlı okuma kursu’ verdi.Kerman ailesi, Eğitim Hizmetleri Kursu’nu 14 Eylül 2010 tarihinde bir başkasına devretti.Hanefi Avcı ile ilişkisi olduğu idda edilen Kezban Kerman bir internet sitesine yaptığı açıklamada Avcı’yı tanıdığını, sevdiği birisi olduğunu söyledi. Kerman, aralarında aşk olmadığını belirtirken şunları söyledi:“Hanefi tanıdığım, sevdiğim birisi. Eğitimci olduğum için bir eğitim faaliyetinde tanıştık. Aramızda iddia edildiği gibi bir aşk ilişkisi yok. Sadece arkadaşız. Çıkan haberler karşısında çok üzüldüm. Avcı’nın yazdığı kitaptan sonra böyle saldırılar olmasını bekliyorduk.”Hanefi Avcı’nın, “Haliç’te Yaşayan Simonlar” isimli kitabındaki cemaat odaklı iddialar konusunda sivil savcılığın ardından askeri savcılığın da harekete geçtiği ve bu kapsamda ifade vermek için Avcı’nın davet edildiği öğrenildi. Avcı’nın olay yaratan kitabındaki iddialar konusunda sivil savcılığın ardından askeri savcılığın da inceleme başlattığı anlaşıldı. Bu kapsamda Avcı’nın, incelemeyi başlatan Genelkurmay Askeri Savcılığı’na davet edildiği öğrenildi. Yıllık izinde olan Avcı’nın henüz askeri savcılığa giderek ifade vermediği, önümüzdeki haftadan itibaren yapılan tebligatlara göre ifade vermeye gideceği bildirildi.