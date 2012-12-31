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Hanefi Avcı: Başbakan'ın görüntüleri bir grubun elinde

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı'yı hapishanede ziyaret CHP'li Ahmet Ersin'e Başbakan ve bakanların görüntü ve ses kayıtlarının bir grubun elinde olduğunu söyledi

31 Aralık 2012 17:19

Eski CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, "Haliç'te Yaşayan Simonlar" kitabının yazarı, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı'yı hapishanede ziyaret ettiğini, Avcı’nın kendisine, "Başbakan ve bakanların görüntü ve ses kayıtlarının bir grubun elinde olduğunu" söylediğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesiden Emre Döker'in haberine göre, AKP’nin yasal olmayan çalışmalar içine girdiğini vurgulayan Ahmet Ersin, “Son dönemde Türkiye’de gizli kayıtlarla siyaset şekillendirildi. Bunu yapanlar yargıya teslim edilemedi. Neticede şimdi olay Erdoğan’ın başına geldi” diye konuştu.Hanefi Avcı’nın kitabı yazmasının ardından hapse atıldığını, bu süreçte kendisini ziyaret ettiğini belirten Ersin şunları söyledi: “Cezaevinde ziyarete gittiğimde Avcı, o dönemde bana ‘Başbakan’ın ve bakanların ses ve görüntüleri birilerinin elinde’ demişti. Ama kim olduğunu söylememişti. Emniyette bir yapılanmadan söz etmişti. AKP kendi derin devletini bu şekilde kurmaya çalıştı. Ortam dinlemelerini yapanları yargı önüne çıkarmadı şimdi yasadışı davranışlar dönüp kendilerine bulaştı. Erdoğan, şimdiye kadar ilgisiz kaldıysa bile kendisini dinleyenleri bulması gerekir. Aksi halde şaibe altında kalacaktır.”

Ersin, şöyle konuştu: “Soru önergelerime yanıt vermediler. Gizlediler. AKP birtakım yasal olmayan çalışmalar içine girdi ve kendi derin devletini bu şekilde kurmaya çalıştı. Mobil dinleme araçları çok önemli. Bu araçların alındığı özel olarak bana söylendi.”

 

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