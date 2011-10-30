-Hanedanın torunundan eleştiri TRABZON (A.A) - 30.10.2011 - 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı dönemini anlatan dizi ve belgeselleri eleştirerek, ''Osmanlı ile ilgili çekilen bazı dizi ve belgesellerde yanlışlıklar olduğu kanaatindeyiz'' dedi. Trabzon'un fethinin 550. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla kente gelen Osmanoğlu, Trabzon'a ilk kez geldiğini ifade etti. Osmanoğlu, ''Trabzon'a zannediyorum ki uzun yıllar sonra ilk defa bir şehzade geldi. Bu hakikaten gurur verici. Osmanlı o dönem dünyaya hükmetti. Bizler de onların torunu olarak çok duygulanıyoruz. Trabzon'a geldiğimiz zaman o maneviyat havasını da aldık. Dedelerimiz burada da savaştılar, buraya da ayak bastılar, kimisi burada doğdu. Burada babaannemiz Gülbahar Hatun'un türbesi de var. Orayı da ziyaret ettik. Duygulu anlar yaşadık. Trabzon halkının arasına girdik. Herkes çok sıcakkanlı. Çok mutluyuz burada olmaktan'' dedi. Osmanoğlu, dedelerinin 600 yıl Devlet-i Aliye-i Osmaniye olarak dünyaya hükmettiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Onların 600 yıl boyunca yaptıklarını ekrana taşıyıp anlatma gereği duyduk. Çünkü yapılan bazı diziler var ama yanlış anlatılıyorlar. Bizler de tarihe meraklıyız tabii. Nerede olsa Osmanlı hemen oraya sarılıyoruz, nerede mehter çıksa hemen mehteri dinlemek istiyoruz. Bugün çocuklarımız, yeğenlerimiz mehter duydukları zaman heyecanlanıyor, coşkuyla, mutlulukla dinliyorlar. Biz de düşünüp karar verdik ve Dulkadiroğlu devleti hükümdarının torunuyla beraber belgesel hazırlamayı düşünüyoruz. Bu belgeselde 150 ülke var. 1 yıldır bu belgesel üzerinde çalışıyoruz ama henüz hayata geçiremedik. Çünkü bazı sıkıntılar oldu. O engelleri aşmaya çalışıyoruz. Engelleri aşarsak ve belgeseli yapmaya karar verirsek sene sonuna kadar başlarız. Başlayamazsak herhalde ondan sonra yapamayacak gibiyiz. Zaman uzadıkça zamanımız daralıyor. Bir ecdadın torunu olarak bunları yapmak ve ekrana taşımak istiyoruz. Vazifemiz neyse onu yapmak istiyoruz.'' Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, son dönemde Osmanlı ile ilgili çekilen dizi ve belgesellere değinerek, ''Osmanlı ile ilgili çekilen bazı dizi ve belgesellerde yanlışlıklar olduğu kanaatindeyiz'' dedi. Ekranlarda gördükleri yanlışlıkları zaman zaman medya yoluyla ilgililerine ilettiklerini ifade eden Osmanoğlu, ''Ama Osmanlı ile ilgili özellikle dizi ve belgesellerde yapılan yanlışlıklar konusunda yasal olarak başvuruda bulunmadık. Hakkımız mıdır, belki de hakkımızdır ama insanları kırmayı istemiyoruz. Onun için en kısa zamanda hazırlamayı düşündüğümüz belgeseli başlatmayı ve milletimize, halkımıza, vatanımıza güzel ve doğru şeyleri sunmak istiyoruz'' diye konuştu.