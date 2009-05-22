Hanedanda 5.3 milyar liralık miras kavgası

Padişah II. Abdülhamid’in büyük torunu, halen Hamburg’da sosyal yardımla geçinen kanser hastası kızı Prenses İskra, ‘yolsuzlukla kendinden alındığını’ iddia ettiği hanedan mirasının peşine düştü.



Hürriyet’in haberine göre; Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Osmanlı Hanedanı’nın Prensesi İskra Alaattin Kadir Schlang ve eski eşi, Hanedan’ın Alman damadı Hans Joachim Schlang, Osmanlı mirasının paylaşımında yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkardı. Prenses İskra, 1876-1909 yıllarında Osmanlı’nın 34. Padişahı olan II. Abdülhamid’in yedi oğlundan ikincisi, Mehmet Abdülkadir’in (1878-1944) en küçük oğlu Alaattin Kadir’in (1917-1999) tek çocuğu.



Sürgüne gönderilince Sofya’ya yerleştiler



Babasının Türkiye’den sürgüne zorlanmasından sonra Bulgaristan’a yerleştiğini ve kendisinin de Sofya’da dünyaya geldiğini söyleyen Prenses İskra Alaattin Kadir (61), başına gelenleri şöyle anlatıyor:



"Padişah II. Abdülhamid’in oğlu olan dedem Mehmet Abdülkadir 1924’de diğer hanedan üyeleriyle Türkiye’yi terk etmeye zorlandı. Macaristan ve Almanya’da uzun yıllar yaşadıktan sonra Sofya’ya yerleşti. İkinci Dünya Savaşı’nda Sofya’ya yapılan bomba saldırısında 1944’de öldü. Oğlu, yani babam, Alaattin Abdülkadir Sofya’da annem Lydia Dimitrov ile tanışarak evlendi.



Sadece onun adı değiştirilmedi



1949’da ben dünyaya geldim. Bulgaristan’da komünizmin başlaması üzerine İngiliz Kraliyet ailesi bizi İngiltere’ye kabul edeceğini bildirdi. Fakat komünist yönetim Bulgaristan’ı terk etmemize izin vermedi. 1980’li yıllarda komünist yönetim tüm Türklerin adını değiştirirken, sadece babamın adını değiştirmeye cesaret edemediler. Ben Sofya’da okurken Hans Joachim Schlang adındaki Alman ile tanışıp, evlendim ve Almanya’ya yerleştim."



Dünya Hanedan Yıllığı’nda adımız var



Türkiye’nin 1974’de Osmanlı Ailesi mensuplarına af çıkarması üzerine, 1985’te babasının Türkiye’ye resmen davet edildiğini söyleyen bir çocuk annesi Prenses İskra, Prens Alaattin Abdülkadir’in tek varisi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Babam vefatından önce eşim Hans Joachim Schlang’ı tüm hakları için noter huzurunda vekil tayin etti. 40 yıldır haklarımız için mücadele ediyoruz. Halen bir çok ülkede mal ve mülk varlığımız var. Fakat diğer hanedan üyeleri beni ve annemi devre dışı bırakmak istiyorlar. Her yıl tüm dünyadaki kraliyet ailelerinin ve haneden üyelerinin isimlerin yer aldığı İspanya Kralı Juan Carlos himayesi altında yayınlanan Dünya Hanedan Yıllığı, Almanach de Gotha’da benim ve kızımın ismi de yer alıyor."



Dedesi Mehmet Abdülkadir’in erkek kardeşi Mehmet Burhaneddin’in New York’ta yaşayan oğlu 98 yaşındaki Ertuğrul Osman’ın Osmanlı Hanedanı’nın başı olduğunu sözlerine ekleyen Prenses, sözkonusu mirasın, Türkiye, Irak ve Suudi Arabistan’da sayısız mal varlığı ile petrol üretim haklarını da kapsadığına işaret etti.

