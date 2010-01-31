Hanedan torununun Atatürk sevgisi

T24 - Osmanlı padişahlarından Sultan 2'nci Mahmut'un kızı Adile Sultan'ın 4'üncü kuşaktan torunu olduğunu söyleyen ressam Jale Yıldıran, Atatürk'e olan sevgisini tablolara da yansıtıyor. Antalya'nın Kemer İlçesi'nde oturan Yıldıran, aile fertleri dışında portre çalışmaları yapmadığını ancak, kendisine olan sevgisinden dolayı Atatürk portreleri yaptığını söyledi.





Osmanlı hanedanı mensubu olduğunu belirten ve bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra, İtalya, Almanya, İngiltere, Danimarka, Singapur ve Hindistan gibi ülkelerde de açtığı 14 kişisel sergiyle adından söz ettiren ressam Jale Yıldıran’ın koleksiyonunun en nadide parçalarını yağlı boya Atatürk tabloları oluşturuyor. Anne ve babası dışında portre çalışması yapmadığını, ancak Atatürk'e duyduğu sevgi ve saygı nedeniyle Atatürk portreleri yaptığını söyleyen Yıldıran, şunları söyledi:



“Çanakkale'ye her gittiğimde gözyaşlarımı tutamıyorum. Atatürk, büyük bir komutan, büyük siyasetçi ve önemli bir devlet adamıydı. O'nun Çanakkale yıllarında çekilmiş fotoğraflarından yola çıkarak yaptığım bu tablolar eşsizdir. Üzerindeki kıyafet ve madalyaları yapmadan önce, sayısız arşivi gözden geçirdim. Madalyaların hikayelerini okudum. Araştırmalarımın ardından çalışmayı tamamladım. Benim için bu iki tablonun da çok önemli ve özel bir yeri vardır.”



Resim yapmaya 6 yaşında başladığını belirten Yıldıran'ın eserlerinin büyük çoğunluğu yabancı kraliyet ailelerinin evleri ve saraylarının duvarlarını süslüyor.







