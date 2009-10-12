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Yaşam

Hande'nin organları İzmir ve Ankara'ya götürüldü

12 Ekim 2009 05:10

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen Hande Çakır'ın ailesi tarafından bağışlanan organları alınarak İzmir ve Ankara'ya götürüldü.

Bodrum'da, 9 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Alman Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Çakır (24) için Ankara'dan uçakla, İzmir'den kara yoluyla gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın böbrekleri, korneaları, karaciğeri, pankreası, dalağını ve kalp kapakçığını aldı. Op. Dr. Atıl Çakmak başkanlığındaki sağlık ekibince alınan Çakır'ın organları, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere İzmir ve Ankara'ya götürüldü.

Bu arada organların hangi hastalara nakledileceği konusunda bilgi verilmedi.

Bodrum'un Turgutreis beldesinde Hande Çakır'ın eşi Taner Çakır'ın (30) kullandığı 01 GJ 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Turgutreis beldesi İslamhaneleri köyündeki bir akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırıma çarpmış, kazada yaklaşık 1 hafta önce evlenen ve Bodrum'a balayı için gelen Hande ve Taner Çakır ağır yaralanmıştı.

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