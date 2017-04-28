Handelsblatt: Trump ile geçireceğimiz daha 1360 gün var

Handelsblatt gazetesinden seçtiğimiz yorumda şu satırlar göze çarpıyor:

"Görevinde 100'üncü gününü dolduracak Trump halktan yüzde 44'lük onay gördü ve 50 yıldan bu yana en sevilmeyen başkan sıfatını elde etti. Seçim kampanyasından çıkartılacak derslerden en önemlisi, Trump’ın başkan olarak da her söylediği sözü yerine getiren biri değil, ama sözleri ciddiye alınacak bir politikacı olduğunun anlaşılmasıdır. Elbette bu tespit insanı çok da huzurlu kılmıyor! Adaylığı sırasında ticaret savaşı çıkartma tehdidinde bulunduğunda birçokları buna aldırış bile etmedi. Ama Trump bugün başkan olarak Kuzey Kore’ye askeri, ticari partnerleri Almanya ve Çin’e ise yaptırım tehdidinde bulunduğunda dünyanın geri kalanı ürperiyor. Kuşkusuz seçim kampanyalarında söyledikleri ile karşılaştırıldığında, Trump’ın görevinde doldurduğu 100 günün ertesinde dünya çok daha kötü bir görünüm sergileyebilirdi. Ama ABD hâlâ kuvvetler ayrılığının, fren ve denge mekanizmasının iyi işlediği bir demokrasidir. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmamıştır. Ama şunu da bilmek gerek: Trump ile geçireceğimiz daha en az 1360 gün bulunuyor."

"Trump’ın 100 gününe" yorumunda yer veren Trierischer Volksfreund gazetesi ise daha açık sözlü:

"Trump kararsız biri değil. Tamamen önceden ne yapacağı kestirilemeyen biri. Ve maalesef dünyanın en güçlü yöneticilerinden biri olduğu için de bu özellikleri onu son derece tehlikeli kılıyor. Trump’ın Üçüncü Dünya Savaşı’nı çıkarması bile beklenebilir."

Der Tagesspiegel gazetesi ise yorumunda Trump’ın görevde kalacağı 1460 günden daha 100 günün dolduğunu, belki de hatalarından ders çıkartacağını ümit ediyor:

"Amerika'da kalıcı değişimlere böyle ulaşılamaz. Bugün Trump’ın neyi başardığı ve bize ne bıraktığı soruluyorsa, kayda değer tek başarısından bahsedilebilir: Yüksek Mahkeme’ye atadığı yeni muhafazakar yargıç! Bu atama sayesinde Trump çoktan tarih olduktan sonra da yargıç Neil Gorsuch belki de 30 yıl daha anayasa hukukuna hükmedecek. Ama Trump belki de hatalarından ders çıkarır. Ne de olsa dört yıllık görevinde kalacağı yaklaşık 1460 günden henüz sadece 100 gününü doldurdu."

Badisches Tagblatt gazetesi ise yorumunda Trump’ı önümüzdeki aylarda frenlemenin zor olacağına dikkat çekiyor ve uyarıyor:

"Donald Trump 100 gündür ABD Başkanı sıfatıyla işbaşında ve en azından 1360 gün daha bu görevde kalacak. Çünkü her ne kadar yeni Başkan’a verilen onay şu sırada rekor derecede düşük de olsa, hırsla sarıldığı vergi reformu planları bu durumu aniden değiştirebilir. Zira kesenin ağzını o kadar açacak ki, insanlar onun görgüsüz tavırlarını ve nezaketsizliklerini icabında görmezden gelebilecek. Ona karşı çıkanlara şunu hatırlamak gerekir: Donald Trump’ı sevmek gerekmiyor, ama yaptığı sürekli soğuk esprilere rağmen onu ve etrafındakileri ciddiye almak lazım. Önümüzdeki aylarda onu frenlemek oldukça güçleşecek."

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