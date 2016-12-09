Handelsblatt: İç savaş öncesi Suriye mazide kaldı

Frankfurter Rundschau gazetesi yorumunda Halep’te Suriye rejiminin ilerleyişini şöyle değerlendiriyor:

"Çok yakın olan zafer, diktatöre ilk kez isyancıların askeri omurgasını kırma fırsatı verebilir. İktidarın yeniden dağılımına ilişkin tüm çağrıları da bu şekilde yok sayabilir. Bundan dolayı Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin isyancıların son kalesi olan İdlib’deki saldırılarını artırmaları hiç de şaşırtıcı değil. Sonunda Suriye topraklarında IŞİD’in kalesi olan Rakka’ya karşı bir operasyon da gündeme gelebilir. Ancak Şam’dan gelen alkış fazla erken geliyor. Rejim ve isyancılar kendi aralarında anlaşmadan Suriye’de barış olmaz. İsyancılar yeraltına inerek savaşa devam edebilir. Ve Suriye, Somali ve Kolombiya karışımı bir ülke haline gelebilir. Ülke dağılmaya devam edecek. Gerillalar ülkeyi uzun yıllar sürecek bir iç savaş ortamına sürükleyebilir."

Düsseldorf merkezli Handelsblatt gazetesi yorumunda Suriye'deki iç savaşa yer veriyor.

"Son yıllarda isyancıların kalesi olan Halep‘in büyük bir olasılıkla geri alınması, en önemli metropollerden birinin Esad'ın iktidar alanına gireceği anlamına geliyor. Ancak bu şekilde muhalefet güçsüzleşse de tamamen ortadan kalkmıyor. İsyancılar hala Halep vilayetinin büyük bir kısmını ve ülkenin diğer yerlerini de kontrol ediyor. Trajedinin sonu hala görünürlerde değil. Bu felaketi sonlandırmayı hedefleyen bir strateji eski Suriye'nin artık olmadığını ve bir daha da olmayacağını göz önünde bulundurması gerek. 2011 de başlayan iç savaş öncesi Suriye mazide kaldı."

Kölner Stadtanzeiger gazetesi, Brüksel'in Yunan hükümetini mülteci konusunda sıkıştırmasını şu sözlerle yorumluyor.

"Doğru: Ege Denizi'ndeki adalardaki mülteci kamplarının fazlasıyla dolmuş olması Avrupa Birliği’nin de suçu. Zira AB üyeleri hala yeteri sayıda iltica işlemleriyle ilgilenen memuru Yunanistan'a göndermedi. Ancak kaosun ve insanlık dışı durumunun asıl sorumlusu Atina'daki hükümet. Yunan hükümet lideri Aleksis Tsipras kendi ülkesindeki mülteci sorunu hakkında çok konuşsa da kendi hükümetinin bu durumu değiştirmek için yaptığı fazla bir şey yok. Brüsel'deki komisyonun Tsipras'ı şimdi zorlaması iyi bir şey."

Avrupa Merkez Bankası, krizdeki Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için tahvil alım programının uzatılmasına karar verdi. Stuttgarter Zeitung, kararı şöyle değerlendiriyor:

"Avrupa Merkez Bankası, Euro'nun kurtarıcısı rolünü sürekli üstlenemez. AMB Başkanı Mario Draghi bunu çoğu kez kendi vurguladı. Avrupa Merkez Bankası ancak kuzey ve güney Avrupa arasındaki farkı kapatmak amacıyla gerekli olan yapısal reformlar için gerekli zamanı kazandırabilir. Ancak bunların siyaset tarafından yürürlüğe geçirilmesi gerek. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası gücünü finans aşılarıyla değil, artık başka bir şekilde göstermesi lazım. Politikacılara şunu söyleme zamanı geldi: Biz sizin için kapıları açtık, bundan sonra başınızın çaresine bakmalısınız."

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Derleyen: Ceyda Nurtsch