Hande yollarını ayırdı

Geçtiğimiz Nisan ayında "Hayrola?" isimli albümü ile dinleyicileri ile buluşan sanatçı, albümle aynı ismi taşıyan şarkısına klip çekmişti. Ekim ayının geçmesine rağmen ikinci klibine başlayamayan Yener, klip çekmeyen Avrupa Müzik'e resti çekerek ayrıldı. Sanatçının bu kararı almasında, başta klip olmak üzere şirketle yaşadığı maddi problemler, şirket bünyesindeki diğer sanatçılara tanınan ayrıcalıkların Yener'e sunulmaması ve verilen sözlerin yerine getirilmemesinin etkili olduğu söyleniyor. Sürpriz isimlerle anlaşan sanatçının, çalışmalarına devam ettiği ve yılbaşından önce yeni bir single ile hayranlarının karşısında olacağı belirtildi.