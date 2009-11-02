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Hande yollarını ayırdı

2009'un başlarında Erol Köse Production'dan Avrupa Müzik'e transfer olan Hande Yener, şirket ile yollarını ayırdı.

02 Kasım 2009 02:00

2009'un başlarında Erol Köse Production'dan Avrupa Müzik'e transfer olan Hande Yener, şirket ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz Nisan ayında "Hayrola?" isimli albümü ile dinleyicileri ile buluşan sanatçı, albümle aynı ismi taşıyan şarkısına klip çekmişti. Ekim ayının geçmesine rağmen ikinci klibine başlayamayan Yener, klip çekmeyen Avrupa Müzik'e resti çekerek ayrıldı. Sanatçının bu kararı almasında, başta klip olmak üzere şirketle yaşadığı maddi problemler, şirket bünyesindeki diğer sanatçılara tanınan ayrıcalıkların Yener'e sunulmaması ve verilen sözlerin yerine getirilmemesinin etkili olduğu söyleniyor. Sürpriz isimlerle anlaşan sanatçının, çalışmalarına devam ettiği ve yılbaşından önce yeni bir single ile hayranlarının karşısında olacağı belirtildi.

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