Hande Yener'i İzlanda'da dağ başında yalnız bıraktılar!

T24 - Hande Yener, İzlanda'nın zorlu doğa koşullarında çektiği klibi anlattı. Hava sıcaklığının eksi 10'larda olduğunu söyleyen Yener, "Beni dağın tepesine çıkarıp helikopterle yanımdan ayrıldılar, yarım saat gelmeyeceğiz dediler" diye konuştu.

Elite dergisinin Mart sayısında Taylan Efe Çeki'nin sorularını yanıtlayan Yener, "Sabahın kör vaktinde eksi 10’larda başladık, öğle vakti sıcaklık biraz yükseldi eksi 5 oldu. Böyle bir soğuk görmedim. Dağların tepesine beni çıkarıp sonra helikopterlerle yanımdan ayrılıyorlar, yarım saat gelmeyeceğiz diyorlar. Sanki dünyada tek başıma kalmışım hissini yaşadım, feci bir şey, bütün psikolojin bozuluyor. Son sahnede kendimi yere attım ama yer de ıslak. O zaman helikopterler yanaşmaya başladı, uzakta bekleyen arabalar geldi. “Ölümden dönmek bir nevi bu. Değer miydi Hande ya video için? “dedim kendime. İyi ki yapmışım" dedi.