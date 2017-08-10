Hande Yener'den photoshop isyanı: Bizi mumya sanıyorlar

Hülya Avşar ve Ebru Şallı’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların photoshop tartışmalarıyla gündeme gelmesi üzerine Hande Yener isyan etti. Ünlü şarkıcı Yener, "Herkes bizi mumya sanıyor, değişik bir beyin yapısı” şeklinde konuştu.

HT magazin'den Ebru Ayaz'ın haberine göre, sıradan fotoğraflara bile photoshop yapıldığını belirten Yener, “Sıradan insanlar bu uygulamaları kullanırken ünlü isimlerin efekt yapması çok normal değil mi? Herkes çok fazla konuşuyor, her şey hakkında bilgileri var maşallah. Bazıları 30’unda bile pert. Herkes bizi mumya sanıyor, değişik bir beyin yapısı” dedi.

Hülya Avşar’ın, kendisinin yazıp yönettiği ve rol aldığı ‘Selfie’ filminin tanıtımı için paylaştığı fotoğraflarda 20 yaş genç göründüğü iddia edildi.

Pilates yaparken çektirdiği ve photoshop nedeniyle kapıların yamuk görünmesiyle alay konusu olan Ebru Şallı, sosyal medyadan, “Cidden amacınız ne? Neyin peşindesiniz? Benim gidip Boğaz Köprüsü’nden atlamamı mı istiyorsunuz?” diye isyan etti.