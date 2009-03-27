Hande Yener show başlıyor

Müzik dünyasının zirveden değişmeyen ismi Hande Yener'in yeni albümü Nisan ayının başında müzik marketlerde yerini alacak



Şimdiye kadar birçok başarılı şarkıya imzasını atmış olan zirvenin değişmeyen ismi Hande Yener'i Nisan ayının başında Avrupa Müzik markası ile müzik marketlerde yerini alacak albümünün heyecanı sardı. Gecce.com'un haberine göre, albüm öncesinde bütün hazırlıklarını neredeyse tamamlayan sevilen sanatçı, sevenlerinin karşısına muhteşem bir sahne şovu ile çıkmak için kolları sıvadı.



Ekibiyle birlikte yeni danslarının koreografileri için çalışmalarını sürdüren Hande Yener, yeni albümü 'Hayrola?'nın çıkışı ile birlikte hareketli şarkılarına uygun renkli figürleriyle sahnede yer alacak. Birbirinden güzel şarkılarının ritimlerine kıvrak dansları ile eşlik edecek olan Hande Yener ile genç ekibi, bunun için dur durak bilmeden çalışıyor.



Albüm çalışmalarını tamamlayan Hande Yener “ Kendimi yansıttığına inandığım şarkılar yaptım ve bu şarkılar sahnede sadece sesimle değil yaptığım show ile de hayat bulmalı. Şimdi show zamanı.” dedi.