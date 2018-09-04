Hande Yener, Ödemiş'i salladı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Hande Yener konser verdi.

Ödemiş\'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahneye çıkan Hande Yener, Saracoğlu Stadyumu\'nu dolduran binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı. Ödemiş Kaymakam vekili, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ile Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem ve eşi Nevin Badem\'in de izlediği konser için stadyuma gelen çoğunluğu gençlerden oluşan Ödemişliler, gönüllerince eğlendi. Hande Yener, \'Bakıcaz Artık\', \'Sana Kırmızı Çok Yakışıyor\', \'Romeo\', \'Na\'ber\' ve \'Bodrum\'a da gittik beraber\' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Yener\'i izleyenler şarkılara eşlik ederken, cep telefonlarıyla da konseri görüntüledi.

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