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Hande Yener Miami'de işletecek sahil arıyor

Ünlü pop şarkıcısı Hande Yener, Sebastian Beach Yalıkavak’ın ikinci yıl açılışını yaptı

20 Haziran 2016 12:09

Ünlü pop şarkıcısı Hande YenerSebastian Beach Yalıkavak’ın ikinci yıl açılışını yaptı. Miami’den bir beach işletmesi alacağını söyleyen Yener, “Sebastian’ı Miami’ye gitmeyelim diye açmıştık, ama bu iş çok keyifliymiş”dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hande Yener, Miami planlarına dair "Orada da biz Türkler birbirimizi buluruz ve eğleniriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Şarkıcı, Bodrum’da beach açan bazı ünlüler hakkında  “Bu konuda öncü olmak tabii güzel şey. Diğer şarkıcıların da beach açması turizmi kalkındırır diye düşünüyorum" dedi. 
 

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Hande YenerSebastian Beach YalıkavakMiami

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