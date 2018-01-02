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 HANDE YENER KONSERİNDE FAZLA BİLET KAVGASI

- Hande Yener'in yılbaşı konseri için 2 bin 800 kapasiteli salona 4 bin 500 bilet sattığı iddia edilen organizatör salona giremeyenlerin tepkisiyle karşılaştı

02 Ocak 2018 15:38

- Hande Yener\'in yılbaşı konseri için 2 bin 800 kapasiteli salona 4 bin 500 bilet sattığı iddia edilen organizatör salona giremeyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

- Dövülen organizatörü güvenlik görevlileri ile polis kurtardı.

- Hande Yener, yasal yollara başvuracağını açıkladı.


Haber-Kamera: Kemal Onur YAZICI - Yılmaz BEZGİN  İSTANBUL (DHA) -  
Hande Yener\'in yılbaşı konseri olaylı geçti.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, yılbaşı gecesi İstanbul\'da bir otelde sahte aldı. İddiaya göre organizatör,  2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500 bilet satınca ortalık karıştı. Salona giremeyenler  ile organizatör arasında kavga çıktı. Organizatör dövülünce araya otelin güvenlik görevlileri ile polis girdi. Şikayet üzerine  organizatör  gözaltına alındı.
Yaşanan olaylardan dolayı özür dileyen Hande Yener, yasal yollara başvuracağını açıkladı. Hande Yener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Organizatörler tarafından otel kapasitesinin çok üstünde bilet satışı yapıldığı için, gelen misafirlerimize karşı son derece mahçup olduk.. 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500\'e yakın bilet satışı yapıldığı için, organizasyonu yapanlara ve tüm sorumlulara yarın dava açmak için başvuracağız... Yılbaşı günü sevenlerimi ve beni zor durumda bırakan bu kişilere karşı, hakkımızı Türk Mahkemeleri\'nde arayacağız.. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, 3 saat boyunca beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum...\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Organizatörün dövülmesi
-Polisin götürmesi
-Konserden görüntüler


 

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