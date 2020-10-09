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Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi

09 Ekim 2020 13:29

Hande Yener'in son albümü Carpe Diem, İran'da kapak resmi sansürlenerek satışa sunuldu.

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