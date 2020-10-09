Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Hande Yener'in son albümü Carpe Diem, İran'da kapak resmi sansürlenerek satışa sunuldu.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<div class="share-icon google-subscribe">\n<p>Hande Yener, ‘Carpe Diem’ adlı albümünü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak müzik kariyerinin 20’nci yılını ‘Carpe Diem’le kutlayan Yener’in albüm kapağı İran’da sansürlendi.</p>\n<p>Yapılan sansür, sosyal medyada gündem oldu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1602239511661-1-1.png" alt width="600" height="518" /></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1602239535429-2-1.png" alt width="600" height="515" /></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>