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Hande Yener ile takipçisi arasında 'kıskançlık' tartışması: Biraz spor yap, bol su iç!

“Yanındaki oğlun mu?”

18 Eylül 2017 12:33

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sevgilisi Cem Ümit Şenol ile çektirdiği fotoğraflar yüzünden takipçisiyle tartıştı.

Hande Yener (44) Instagram sayfasında kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Ümit Cem Şenol (32) ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Bir takipçisi o karenin altına şu yorumu yaptı: “Yanındaki oğlun mu?”

Yaş farkı konusunda hassas olan Hande Yener bunu görmezden gelmedi.

"Gözüm kanadı"

Anında şu cevabı verdi: “Kıskanç, haset yorum yapanların fotoğrafına baktım da, gözüm kanadı. Ama yaşlı-zengin ya da zengin-çirkin tercih yapanları takdir edin! Boşverin beni. Yorum yapacaksan da kendine yap canısı. Kin ve kıskançlık yerine biraz spor yap, bol su iç. Dilini geliştir mesela. İçinizle, dışınızla güzelleşin öyle gelin.”

 

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