Hande Yener'e "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan takıntılı hayran, bu kez de gizlice evine girdi!

Şarkıcı Hande Yener, 2016 yılında şikâyetçi olduğu ancak serbest kalan Recep G. isimli kişiden, bu kez de evine izinsiz girdiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hande Yener, evine zorla giren ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden 2016 yılında şikâyetçi olmuştu. Ünlü popçuya taciz içerikli mesajlar attığı için yargılanıp beraat eden takıntılı hayran, yeniden davalık oldu.



Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı.



Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak