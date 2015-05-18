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Hande Yener, başına baret takıp inşaattan canlı yayın yaptı

Hande Yener, almak istediği evin inşaatını gezerken Periscope'tan takipçilerine canlı yayın yaptı

18 Mayıs 2015 18:53

Ünlü isimler, Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından reklam yaparak para kazanmaya devam ediyor. Ancak Hande Yener, bu yönteme yeni bir soluk getirdi.

Şarkıcı önceki gün ev baktığı bir kaba inşaatı gezerken Periscope uygulamasını açarak takipçilerine canlı yayın yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, başında baretiyle inşaatı gezip mühendislerden bilgi alan şarkıcıyı bu halde gören takipçileri şaşkınlık yaşadı.

Yeni evi için ön sözleşme imzalayan popçunun bu sayede ciddi bir indirim aldığı öğrenildi.

Akıllı telefonlara indirilen ve canlı yayın yapma olanağı sağlayan Periscope son günlerde çok moda.

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