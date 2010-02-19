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Hande ve Kemal aynı sahnede

Hande Yener ve Kemal Doğulu, en yeni şarkılarını, Love Dance Point'in 9. yılında seslendirecek.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Hande Yener ve Kemal Doğulu, en yeni şarkılarını, Love Dance Point'in 9. yılında seslendirecek.



Gay ikonu Hande Yener, geçen sene ilk defa Love Dance Point’te sahne almış ve bir ilki gerçekleştirmişti: İlk defa bir gay kulüpte canlı şarkı söylemiş, gay hayranlarıyla rüya gibi bir gece geçirmişti. Gay ikonunun tasarımında baştan sona imzası bulunan Kemal Doğulu da kendi tarzının en iyi örnekleriyle aynı gecede sahnede olacak.

Birlikte sahne alacak olan Kemal Doğulu ve Hande Yener, en yeni şarkılarını Love Dance Point’te seslendirecek.

Hande Yener & Kemal Doğulu / 19 Şubat Cuma / 23:30 – 05:00

Giriş: 50 TL (Love DP VIP kart sahipleri 35 TL)


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