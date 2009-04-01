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Hande taklidi Lerzan

Hande Yener’den haftalar sonra Lerzan Mutlu da yeni albümü için yeni imajıyla objektif karşısına geçti.

01 Nisan 2009 03:00

Hande Yener’den haftalar sonra Lerzan Mutlu da yeni albümü için yeni imajıyla objektif karşısına geçti.

İki fotoğraf arasındaki büyük benzerlik ise dikkatlerden kaçmadı.

Uzun zamandır ıngiltere’de yeni albümü üzerinde çalışan Lerzan Mutlu, çalışmalarına son noktayı yeni imajıyla objektif karşısına geçerek koydu. Ancak kilo veren ve sarı saçlarını kahverengiye boyatan Mutlu’nun bu seksi fotoğrafları, daha ilk bakışta bir başka fotoğraf çalışmasını anımsattı; Hande Yener’inkileri...

Her iki şarkıcı da birbirinin aynı jartiyerler ve seksi body’lerle sırtüstü yatarak poz vermişti. Bu benzerliğin nedeni ise fotoğrafçı seçimleri... Çünkü Lerzan Mutlu da Hande Yener gibi kendini, Yener’in sevgilisi Kadir Doğulu’nun fotoğrafçı ağabeyi Kemal Doğulu’ya teslim etti.

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