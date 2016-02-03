Hande Subaşı ile Can Tursan boşanıyor mu?

Dört yıl önce nikah masasına oturan Hande Subaşı ile Can Tursan’ın evliliğinde kriz çıktığı, çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Son dönemde sık sık tartıştıkları, bu tartışmalara kimi zaman arkadaşlarının da tanık olduğu konuşulan çiftin aralarındaki sorunları çözemediği, bu yüzden boşanma kararı aldığı iddialar arasında. Davayı Subaşı’nan açacağı, mahkemeye “şiddetli geçimsizliği” gerekçe göstereceği ileri sürüldü.

Ünlü oyuncu, birkaç yıl önce verdiği röportajda da “evlilik ve aşk” hakkında şunları söylemişti:

“Evlilik aşkı öldürüyor gibi belli kavramlar yok. Ama kendi yaşadıklarım ve hissettiğimden yola çıkarsak, sürekli beraber olunca bazı şeyler zamanla alışkanlığa dönüyor.Bu sadece aşk için değil, gittiğiniz bir mekanda için de öyle. Artık sürekli gittiğiniz için eski heyecanı kalmıyor ama orada olmayı seviyorsunuz. Üç-beş gün o tekdüzelikten uzak kalsanız, o kıpırtılar yeniden başlıyor. Tamamen aşkın bittiğini söyleyemem ama duraklama dönemine giriyor.”