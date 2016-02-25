Hande Subaşı ile Can Tursan boşanmaktan vazgeçti

2005 Miss Turkey birincisi Hande Subaşı ile eşi Can Tursan'un boşanma davasında hakim aralarındaki sorunları çözmeleri için çifte süre vererek duruşmayı erteledi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul 12. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Hande Subaşı ve Can Tursan ile avukatları hazır bulundu. Saat 10.17'de başlayan ve gizli görülen celse 10 dakika sürdü. Tarafların duruşmada söz alarak, "Sorunlarımızı yeniden görüşeceğiz. Çözebilmek için gayret göstereceğiz" diyerek süre talep ettikleri öğrenildi. Hakim de çifte bir ay süre vererek duruşmayı Mart ayına erteledi. Duruşma salonunda birlikte ayrılan çiftin üzgün oldukları gözlendi.

Hande Subaşı, gazetecilerin sorularını "Teşekkür ederek" geri çevirdi. Hande Subaşı ve Can Tursan adliyenin otoparkına birlikte gitti, daha sonra da adliyeden ayrıldılar. Öte yandan Hande Subaşı ve Can Tursan adliyede vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.