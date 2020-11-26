T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hande Şeker'i öldüren polis Volkan Hicret'e müebbet hapis cezası!

26 Kasım 2020 17:47

İzmir'de trans kadın Hande Buse Şeker'i öldüren polis Volkan Hicret hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl, nitelikli yağma suçundan 3 kez 5 yıl 6 ay, yaralama suçundan 2 kez 9 ay, kişinin hatırasına hakaret suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Geçen yıl öldürülen trans kadın Hande Buse Şeker davasının sekizinci duruşması bugün İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Şeker’i 9 Ocak 2019’da Alsancak’taki evinde gasp eden, cinsel saldırıda bulunan ve öldüren, evdeki arkadaşını ise yaralayan polis memuru Volkan Hicret müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Hande Buse Şeker’in vekilleri sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve üzerine atılı diğer suçların üst sınırından cezalandırılması talepleriyle beyanlarını sundu. Bu davanın trans kadınlara yönelen nefret suçlarıyla mücadele için önemini vurguladı.

Bakanlık vekili üst sınırdan ceza istedi

ETİKETLER

volkan hicrethande buse
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24