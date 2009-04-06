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Hande iddialı konuştu

Hande Yener, yeni albümü 'Hayrola' için çektirdiği iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti

06 Nisan 2009 03:00

Hande Yener, yeni albümü “Hayrola” için çektirdiği iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti

Hayrola Hande! - FOTOGALERİ

Yeni albümü “Hayrola” için çektirdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Hande Yener, “Bedene iyi baktığı sürece bu pozları vermeli insan. Kendine özgüven çok önemli ve bende de o var, neden yapmayayım yani? Bence şimdi en fresh ve en enerjik zamanımdayım. Kırkımda da bu böyle olacak. Derilerim sarkana kadar, mezara girene kadar böyle olacak inşallah. Değişime de meraklıyım. Denemeyi, öğrenmeyi ve korkmamayı seçiyorum” dedi.

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