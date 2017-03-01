Hande Fırat’tan 'istifa' açıklaması

Hürriyet Ankara Temsilciliği görevinden istifa ettiği öne sürülen Hande Fırat, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, yönetimden de bu yönde bir talep gelmediğini açıkladı.

Fırat, söz konusu iddiayla ilgili internethaber.com sitesine konuştu. Fırat, şunları söyledi:

"Bu haberle ilgili istifam söz konusu değil. İstifam da istenmedi. 20 yıldır bu işi yapıyorum ve şu anda da işimin başındayım. Bu işi severek yapıyorum. Ben muhabirim. Muhabirlik yapmayı da seviyorum ve yapmaya da devam edeceğim."

Hürriyet'in 'Karargâh rahatsız' haberiyle ilgili şimdiye kadar neler yaşandı?