Hande Fırat’tan Şahan Gökbakara’a yanıt: Keşke sen de yorum atsaydın

Yüksek enflasyonla birlikte özellikle büyükşehirlerde satılık ve kiralık ev fiyatları ateş pahası seviyelere geldi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.

Hande Fırat, Twitter hesabından, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" paylaşımı yaptı.

Gökbakar, Fırat’ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadesini kullandı.

Fırat, Gökbakar'a Twitter hesabından şu yanıtını verdi:

"Sevgili Şahan baya eski tanışıyoruz. Kaçırdıysan dün programda tartıştık. Gelen yorumları okuyorum. Keşke sen de atsaydın. Çıkan sonuçları merak edersen; hammadde yüksek, enflasyon yüksek, arz yetersiz, kriz dönemlerinde en yüksek artış konutta oluyor.

Kiralara tüm bunların yanısıra uçan ev sahibi isteklerini de ekleyebilirsin."