Hande Fırat'ın eşi iş insanı Özvardar: Ben sadece tanıştırdım, menfaat sağlamadım, kimseyi dolandırmadım

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodimir Krakovetskyi’nin silah, miğfer ve çelik yelek gibi askeri malzemeler konusunda anlaştıkları Türk iş insanları tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iş insanı Murat Özvardar’ın şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesine T24 ulaştı. Gazeteci Hande Fırat’ın da eşi olan Özvardar ifadesinde, kiracısı olan Ukrayna Askeri Ateşesi'nin askeri malzeme alımı konusunda yardım etmesi için ricacı olması üzerine, savunma sanayiinde iş yapan arkadaşı Mehmet Dağlar’ı aradığını, onun da Krakovetskyi ile iş insanı Koray Altınel’i tanıştırdığını belirtti. Özvardar, “Bu şahıslar kendi aralarında birtakım görüşmeler gerçekleştirmişler. Ne alıp ne sattıklarından, nereye ne kadar para yatırdıklarından, mallarını teslim alıp almadıklarından bilgim yoktur. Yaptıkları ticaretten bilgi sahibi değilim ve kesinlikle herhangi bir menfaat sağlamadım. Sadece tanışmalarını sağladım. Kimseyi dolandırmadım” diye konuştu. Krakovetskyi’nin “Süleyman Soylu ile fotoğraflarını gösterdi, güvendim” dediği Altınel’in kendisine de Soylu ile yakın olduğunu söylediğini aktaran Özvardar, “Hem hakkımda asılsız beyanlarda bulunan Krakovetskyi hem de konunun basına yansımasına neden olarak itibar zedelenmesi yaşamama sebep olanlardan şikayetçiyim” dedi.

“5 milyon dolar dolandırıldık”

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodimir Krakovetskyi, Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve ifadesinde, iş insanı Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5 milyar dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlatmıştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Altınel de ifadesinde Krakovetskyı ile Murat Özvardar ve Mehmet Dağlar aracılığıyla tanıştığını kaydetmişti. Bunun üzerine emniyete davet edilen Özvardar’ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, adliyeye sevk edilen Özvardar adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

“Hayatımda bir kere gördüm” dedi ama…

Özvardar’ın bu kapsamda verdiği ifadesine T24 ulaştı. Kendisine sorulan isimlerden Mehmet Dağlar’ı, bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını, savunma sanayi sektöründe iş yapan Dağlar ile ticari bir ilişkisi olmadığını kaydeden Özvardar, iş insanı Koray Altınel’i de Dağlar aracılığıyla tanıdığını söyledi. Özvardar, Dağlar’ın kendisine bu kişiyi “Jandarma ve emniyetin tedarikçisi güvenilir kişi” olarak tanıttığını belirterek, “Hayatımda 1 kere, bir yemekte yaklaşık 30 dakika görmüşlüğüm vardır. Ticari ilişkim hiç olmamıştır. Şahısla görüşmemin haricinde ertesi gün beni 1 kez aramışlığı vardır. Bunun haricinde öncesinde ve sonrasında ne kendi telefonumdan ne de başka bir telefondan bir görüşmem olmamıştır” dedi.

Ofisine gittiğini kabul etti

Buna karşın Koray Altınel’in ifadesinde, Özvardar’ın yaklaşık 2 ay önce Dağlar ile birlikte ofisine gelerek, askeri malzeme temin etmek isteyen Krakovetskyi’yi kendisiyle tanıştırmak istediklerini anlatması dikkat çekti. Özvardar, sorgusunun ilerleyen kısımlarında ise 5 Mart’ta gerçekleştirilen restorandaki buluşmadan önce, Dağlar ile beraber Altınel’in ofisine gittiklerini kabul ederek, “Altınel burada bana Jandarma ve Emniyetin uzun zamandır bütün tedarik işlerini yaptığını ve bu işi yapan birkaç güvenilir firmadan biri olduğunu, kendisini gönül rahatlığı ile Ukraynalılara önerebileceğimi söyledi. Ben de Ukraynalı şahıslar ile Dağlar’ın irtibatlı olduğunu, herhangi bir satış yapmaları halinde bir beklentimin olmadığını söyledim” dedi. Özvardar’ın, ticari bir ilişkisinin olmadığını söylediği Dağlar’ın ise ifadesinde, “Özvardar’ı işimle alakalı olarak tanırım. Kendisiyle birkaç ortak işimiz vardır” demesi de soru işaretlerine neden oldu.

“Askeri ataşe rica etti, yardımcı oldum”

Özvardar, ifadesinin devamında Krakovetskyi ile tanışması ve sonrasındaki süreci ise şu sözlerle anlattı: “Krakovetskyi’yi tanıyorum. Kendisini benim kiracım olan Ukrayna Askeri ataşeşi olarak ülkemizde bulunan Philip Dimi aracılığı ile tanıdım. Ukrayna/Rusya savaşı başladığında kiracım olan Philip Dimi beni arayarak çelik yelek, miğfer, bot, askeri kamuflaj ve gıda maddelerine ihtiyaçları olduğunu, bunları bulma konusunda yardımcı olup olamayacağımı sordu. Ben de istedikleri ürünlerin hiçbirinin bende bulunmadığını ancak kendilerine yardımcı olmak amacıyla bu ürünleri üreten ve satan şahıs yada firmalara yönlendirebileceğimi söyledim.

“Görüşmeleri şu an öğreniyorum”

1 gün sonra yine Ukrayna Elçiliği'nde askeri ataşe olarak görev yapan Corcia isimli şahıs bana Whatsapp üzerinden Krakovetskyi’nin telefonunu gönderdi ve bu şahsın koordinatör olduğunu söyledi. Daha sonra da telefonla beni aradı ve bana Krakovetskyi’nin beni arayacağını söyledi. Ardından Krakovetskyi bana bir sesli mesaj göndererek elçilik tarafından benimle iletişim kurduğunu söyledi. Bu kişinin doğru kişi olup olmadığını Philip Dimi’den teyit ettim. Ardından daha önceden tanıdığım, savunma sanayinde iş yaptığını söyleyen Mehmet Dağlar’ı aradım ve Ukraynalı şahısların taleplerini kendisine söyleyerek bu taleplerin karşılanması konusunda yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine bu şahıslar kendi aralarında birtakım görüşmeler gerçekleştirmişler ancak bunları şu an öğreniyorum.

“Altınel ile yemekte tanıştım”

5 Mart tarihine kadar kesinlikle Ukraynalı şahıslarla başka bir görüşme yapmadım. Bu tarihte Mehmet Dağlar beni arayarak Ukraynalı şahıslarla bir restoranda toplantı yapılacağını, bu toplantıya malzemeleri temin edecek olan Koray Altınel’in de katılacağını, ayrıca restoran sahibinin de bulunacağını, Ukraynalı şahıslar başta olmak üzere diğer şahısların da benimle tanışmak istediklerini söyledi. İlk başta teklifi geri çevirdim ancak Dağlar çok ısrar edince gittim. Önce restoran sahibi ile sonra Koray Altınel ile tanıştım.

“Soylu çok yakınım” dedi

Yemeğe oturduk, Altınel bana Emniyet ve Jandarma’nın tedarikçisi olduğunu, eski bir tuğgeneralin kendi ortağı olduğunu, Süleyman Soylu’nun kendisinin çok yakını olduğunu belirtti ve ‘Murat bey biz bu Ukraynalılara çok ürün satarız’ dedi. Ben de kendisine ‘inşallah satarsınız, hem onların işi görülür, hem de siz para kazanırsınız’ dedim. İmalı bir konuşma yaptığı için yapacakları ticaretten herhangi bir beklentim yada para talebim olmadığını, sadece kendilerini tanıştırma konusunda Ukraynalılar tarafından yapılan ricaya karşılık aracılık ettiğimi söyledim.

“Bu ticarete ortak değilim”

Yaklaşık 30 dakika sonra Krakovetskyi yanındaki bir Türk şahısla beraber geldi. Bana bahse konu ticarete ortak olup olmadığımı sordu. Bu ticarete ortak olmadığımı, bu işi yapmadığımı, yalnızca elçiliğin ricası üzerine tanışmalarına aracılık ettiğimi söyledim. Burada Koray Altınel’in işyerine gittiklerini öğrendim. Malzeme temini konusunda birtakım görüşmeler yaptılar ancak ben ilgilenmediğim için detaylarını hatırlamıyorum. Daha sonra Krakovetskyı ve yanındaki masadan ayrıldı, bir süre sonra biz de ayrıldık.

“Ukraynalıların benden teyit alması gerekirdi”

Bu şahıslar ile Ukraynalı şahısların yaptığı iş ve görüşmelerden anlattığım kısmı ile ilgili bilgi sahibiyim. Diğer görüşmelerinden, ne alıp ne sattıklarından, nereye ne kadar para yatırdıklarından, mallarını teslim alıp almadıklarından bilgim yoktur. Kesinlikle Ukrayna Büyükelçiliğine ihtiyaçları olan materyalleri temin edebileceğime yönelik olarak e-posta göndermedim. Bu şahıslarla bir toplantı organize etmedim. Benim adıma aradığını söyleyen şahıslarla ilgili olarak Ukrayna görevlilerinin benimle iletişime geçip benden teyit almaları gerekirdi. Benden böyle bir teyit almadıkları için benim adıma kendilerini arayan şahısların kim olduğunu bilmiyorum. Benim adıma arandıklarını da bilmiyorum.

Yazışma dökümlerini verdi

Ukraynalılar ile bu kişilerin yaptıkları ticaretten bilgi sahibi değilim ve kesinlikle herhangi bir menfaat sağlamadım. Benden istenilen yardıma karşılık sadece şahısların tanışmasını sağladım. Geçmişten tanıdığım tek şahıs ise Mehmet Dağlar’dır. Ukraynalı şahısların benimle ne şekilde iletişime geçtikleri hususunda yaptığımız görüşmelere ilişkin Whatsapp dökümlerini kendi rızam ile soruşturma dosyasına eklenmek üzere sunuyorum. Konu ile ilgili olarak ben kimseyi herhangi bir şekilde dolandırmadım, kimsenin dolandırılmasına da aracılık etmedim, tarafıma atılı suçlamaları reddediyorum”

“Askeri malzeme satışımız yok”

Özvardar sorgusunda, şirketlerinin askeri malzeme ihracatı yapma yetkisi olup olmadığı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmış ihracat izin belgesi bulunup bulunmadığı şeklindeki soruya da, “Benim ya da şirketlerimin herhangi bir şekilde askeri malzeme satışımız yoktur. Şirket faaliyet alanlarımızda bu husus bulunmamaktadır. Bu sebeple böyle bir belge ve herhangi bir askeri ürün ihracatım veya ithalatım yoktur” yanıtını verdi. Özvardar, Altınel’in hesabına gönderilen paralardan da haberdar olmadığını söyledi.

İtibar zedelenmesi yaşadım

Özvardar, şöyle devam etti: “Ben bu olayda sadece Ukrayna Büyükelçiliğinde askeri ateşe olarak görev yapan kiracım Philip Dime’nin ricası ve yardım talebi üzerine kendisini ve Vladimir isimli şahsı Mehmet Dağlar’a yönlendirdim. Sonrasında gelişen olaylardan herhangi bir bilgim ve olaylara dahilim bulunmamaktadır. (Koray Altınel’in sahibi olduğu) AKA Silah isimli firmadan bu ihtiyaçlarını temin etmeleri gerektiği yönünde hiçbir söylemde bulunmadım. Altınel ile tanışana kadar da herhangi bir firması olduğunu da bilmiyordum. Hakkımda asılsız isnatlarda bulunan Volodymyr Krakovetskyı başta olmak üzere, benim haberim ve dahilim olmadan adımı kullanan bütün şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Bu olayı soruşturma aşamasında daha ifadem alınmadan basına düşüren ve itibar zedelenmesi yaşamama neden olan şahıslardan da ayrıca şikayetçiyim”.

Yazışmalar soruldu Askeri malzeme ihracatı yapmadığını söyleyen Özvardar’a ifadesi sırasında arkadaşı Dağlar ile arasındaki askeri malzemelere ilişkin yazışmalar da soruldu. Özvardar tarafından Dağlar’a iletildiği görülen mesajlarda miğfer, çelik yelek, radar, jeneratör gibi malzemelere ilişkin bilgilerin yer aldığı, Dağlar’ın da silah ve miğfer gibi malzemelerin görüntülerini paylaştığı yazışmalar için Özvardar, “Mehmet Dağlar bana yaptığı işlerle ilgili zaman zaman bir takım bilgiler aktarmıştır, yine bana ruhsatlı Glock marka bir tabancanın olduğunu, istemem dahilinde devrini alabileceğimi söylemişti, ben silah kullanmadığım için bunu istemedim” savunması yaptı.