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Medya

Hande Fırat: İki ülke arasındaki ilişkinin adı "NATO ortağı ve stratejik müttefik" konuldu

01 Haziran 2021 08:47

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde yapacağı ikili görüşmeye ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda, ABD’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın iki ülke arasındaki ilişkinin adının "NATO ortağı ve stratejik müttefik" olarak konulduğunu yazdı. 

Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye az bir süre kaldı. İki ülke ilişkileri, tarihinin en sıkıntılı ve sorunlu süreçlerinden birinden geçiyor. Yeni dönemde belirleyici unsurlardan olacak Erdoğan-Biden zirvesi öncesi; ABD’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara’da temaslarda bulundu. Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş’a konuşan Sherman’ın açıklamalarından yola çıkarak şu tespitleri yapabiliriz: Gelinen noktada iki ülke arasındaki ilişkinin adı Sherman tarafından 'NATO ortağı ve stratejik müttefik' olarak konuldu" dedi. 

Fırat, şöyle devam etti:

"NATO ortağı ifadesi Sherman tarafından öylesine kullanılmadı. ABD yönetimi Sherman’ın deyimiyle NATO üyesi olarak Türkiye’nin Rus sistemlerini (S-400’ler) almasının NATO’ya karşı bir eylem gibi göründüğünü bilmesini istiyor. ABD’nin insan hakları ve demokrasi konusunda kaygıları var. ABD’nin bu kaygısı ekonomi ile de bağlantılı. İki ülke açısından potansiyel yüksek ama ABD’ye göre iş dünyası öngörülebilirlik, kuvvetli parasal politikalar ve hukukun üstünlüğünü de görmek istiyor. ABD, DEAŞ’a karşı gördüğü terör örgütü YPG ile yaptığı işbirliğini belli ki sürdürecek.

Sorunlu alanlardan çok ilk etapta işbirliği alanlarına odaklanılacak. Türkiye de zirveye ABD’nin terör örgütü YPG ile işbirliğinden, FETÖ konusundaki vurdumduymazlığına kadar haklı eleştiri ve taleplerini taşıyacaktır. Tam 14 gün sonra iki liderin yapacağı görüşmede, iki ülkenin önce işbirliği alanlarına odaklanıp, sorunlu alanları yöneterek yeni bir dönemi başlatıp başlatamayacakları belli olacak."

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