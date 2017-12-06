Hande Fırat evlendi, düğüne kimler katıldı?

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile iş adamı Murat Özvardar dün (5 Aralık 2017) yapılan nikâh töreniyle evlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise AB Bakanı Ömer Çelik, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin yaptı.

Törene, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP, CHP, MHP ve İyi Parti milletvekilleri katıldı.

Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "FaceTime" uygulaması ile canlı yayına bağlamıştı. Erdoğan, bu bağlantıda vatandaşlara "Darbeye karşı sokağa çıkın" mesajını vermişti.