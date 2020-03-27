Hande Fırat: Erken yaşta evlilik düzenlemesi yasalaşırsa yaklaşık 300 kişi yararlanacak

Virüs yasakları başlamadan önceki son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın yanına üç çocuğuyla gelen bir kadın, bu konu nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlatmış. Cumhurbaşkanı, grup başkanvekillerini bir kere daha görevlendirmiş.

Hande Fırat'ın yazısının bir kısmı şu şekilde:

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat infaz paketine dahil edilen ve kamuyounda 'cinsel istismara af' getirdiği gerekçesiyle tepkiyle karşılanan erken yaşta evlilik düzenlemesine dair gelişmeleri aktardı. Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulacağını ve yasalaşması halinde yaklaşık 300 kişinin yararlanacağını belirten Fırat, maddelerin yazımının partiler arasında uzlaşıyla yapılmasının planlandığını yazdı.

Erdoğan başkanlığında yapılan son toplantıya katılan üst düzey bir isim, “Evlenmişler bitmiş. Zaten getirdiğimiz cezalarla artık erken evlilik olmaz. Ancak ortada bir mağduriyet var, özellikle çocuklar açısından” dedi.

Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 300 kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Yüzde 80’inin Roman olduğu bilgisi var. Romanların hem AK Parti hem CHP milletvekillerinden düzenli olarak bu konuyla alakalı talepte bulundukları ifade ediliyor.

Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulabileceği, cezaevinden çıkan kişinin kusuru nedeniyle beş yıl içinde bir boşanma yaşanırsa kişinin cezasının geri kalanını tamamlamak üzere yeniden cezaevine gönderilmesi üzerinde duruluyor.

Maddelerin yazımının partiler arası uzlaşı çerçevesinde yapılması planlanıyor.