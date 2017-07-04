Hande Fırat: Erdoğan ile Aydın Doğan'ın arası kötü değil

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile ilgili olarak "Altın Kelebek Ödülleri’ni bile Aydın Bey’e mal ettiler, orada yaşanan tamamen çalışan arkadaşların amatörlüğü. Ben bu yanlışı düzeltmek için oldukça yoğun çaba sarf ettim. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızla araları kötü değil en son iftar yemeğinde aynı masada birlikteydiler" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Fırat, Radyo Viva’da Adem Metan’ın sorularını yanıtladı. Hürriyet'in 15 Temmuz’da özel bir sayıyla çıkacağını ve CNNTürk’ün de gün boyu yayın yapacağını ifade eden Fırat, darbe girişiminin en ince ayrıntısıyla ele alınacağını kaydetti.

Transfer teklifi gelmesi halinde kabul etmeyeceğini de kaydeden Fırat, Aydın Doğan ile ilgili şunları söyledi: “Aydın Bey’e yapılan eleştiriler haksız. Altın Kelebek Ödülleri’ni bile Aydın Bey’e mal ettiler, orada yaşanan tamamen çalışan arkadaşların amatörlüğü. Ben bu yanlışı düzeltmek için oldukça yoğun çaba sarf ettim. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızla araları kötü değil en son iftar yemeğinde aynı masada birlikteydiler.

"Çok heyecanlandım"

15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşmesini de anlatan Fırat, çok heyecanlandığınI kaydetti. Hasan Doğan ile Mustafa Varank’ın kendisini aradığını ve kızı Nehir ile davet ettiklerini belirten Fırat, “Kızım korkuyordu. ‘Anne bir pastanede buluşsak olmaz mı?’ diye sordu. Birlikte gittik. Çok heyecanlıydık. Başbakan, kabinenin yarısı oradaydı. El sıkıştık. Sayın Cumhurbaşkanı ile oturma bölümüne geçtik. Sohbet ettik. Önemli, onurlandırıcı görüşmeydi” dedi.

Aydın Doğan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftarına katılmasıyla ilgili bir soru üzerine de Fırat, 14 isimle katıldıklarını ve çok iyi geçtiğini anlattı. Cumhurbaşkanı, Serhat Albayrak ve işadamı Ferit Şahenk ile Doğan’ın aynı masada oturduğunu anlatan Fırat, “İftarın iyi geçtiğini biliyorum” dedi.

"Başbakan ile birlikte gözyaşı döktük"

Yazdığı kitap ile ilgili düşünceleri de sorulan Fırat, arkadaşı Baki Şehirlioğlu’nun ‘Bu kitabı yazacak çok kişi olacak. Ancak senin yazman lazım” dediğini belirtti. Kitabın hazır olduğu, bunun bir oyun olduğu şeklindeki dedikodulara dikkat çeken Fırat, “Sanki tüm notlar hazırdı, ilgisi yok. İçerisinde arkadaşlarla röportajlar var. Whatsapp yazışmalarının dökümünü aldık. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkla görüştüm. Sayın Başbakan bizzat yaşadıklarını anlattı. Çok duygulu anlar yaşadık. İkimiz de bu sırada gözyaşımızı tutamadık. MİT ile görüştüm. Askerlerle konuştum. Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşadıkları da var”

"Cumhurbaşkanı da telefonu sordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi işadamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk işadamlarının da talebi olduğunu söyledi. Fırat, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanımız telefonun bende olduğunu soruyor. Ben de ‘duruyor’ diyorum. Aydın Bey de soruyor. Kullanmaya korkuyorum. Düşer kırılır diye…”