Hande Fırat: Bayram ikramiyeleri hariç her şeye zam gelmeye devam etti

Hürriyet yazarı Hande Fırat, emeklilere ikramiye zammı gelmemesini eleştirdi.

Fırat, yazısında, "İlk kez EYT’li olduğum için mutluyum. Emekli olsam bayağı hayal kırıklığı yaşayacaktım. Kırgın emekliler haklılar. Bunun iki nedeni var. Emeklilere çok fazla umut verildi. Bu arada her şeye zam gelmeye devam etti. Bayram ikramiyeleri hariç..." ifadesini kullandı.

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